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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 20/26

Mainz (ots)

Woche 20/26

So., 10.5.

23.40     Precht
          Bitte Änderung beachten:
          Gesellschaft ohne Visionen - wer gibt uns Orientierung?


          Bitte streichen: Welt ohne Denker

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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