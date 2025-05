Joyn

Annette Frier spielt Annette Frier: Joyn produziert acht Folgen der neuen Comedy-Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage"

Bild-Infos

Download

München (ots)

14. Mai 2025. Das Ende der Tage ist nicht gleich das Ende aller Tage. Oder? Joyn produziert ab Mai in Köln die neue Comedy-Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" - mit Annette Frier in den Wechseljahren und in der Hauptrolle und hochkarätigem Cast.

Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.

Barbara Schöneberger, Bettina Lamprecht, Cordula Stratmann, Henning Baum, Julia Beautx, Sebastian Pufpaff und Martina Hill spielen als Cameos in "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" mit.

Hauptdarstellerin und Koproduzentin Annette Frier: "Niemand hat mir gesagt, dass Wechseljahre im Klartext heißt: Nochmal Pubertät Baby, nur krasser! Und nachdem der erste Schreck sich gelegt hat, war mein nächster Gedanke: Das MUSS verfilmt werden, Coming-of-Age-Geschichten sind doch die allerbesten!"

Joyn Programmchef Thomas Münzner: "Annette Frier hätte jeder gern als beste Freundin. Auch Joyn. Und was gibt es Schöneres als eine Serie mit der besten Freundin? Annette Frier als Annette Frier. Einer Annette, wie wir sie lieben: Zum Mitlachen und zum emotional sein. Zum stark sein und auch mal nicht ... Ich bin sehr stolz, dass wir diese besondere und starke Serie im Joyn-Portfolio haben."

Die Produktion übernimmt das Brainpool Fiction-Label "Good Humor" (Stephan Denzer). Regie führt Felix Stienz. Headwriting Sonja Schönemann. Executive Producer Peter Güde. Koproduzentin ist Annette Frier.

Joyn zeigt "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" im Herbst 2025.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Pressekontakt:

Nathalie Galina/Stella Losacker

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1186/ - 1168

nathalie.galina@seven.one/ stella.losacker@seven.one

Photo Production & Editing

Clarissa Schreiner

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191

clarissa.schreiner@seven.one

Weitere Infos unter https://presse.seven.one/joyn

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell