Pharma Deutschland e.V.

Mit Pharma geht mehr! Zeit für neue Impulse in der Gesundheitspolitik

Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin Pharma Deutschland, begrüßt eine handlungsfähige Bundesregierung

Berlin (ots)

Der Bundestag hat in seiner heutigen Plenarsitzung Friedrich Merz (CDU) im zweiten Wahlgang zum zehnten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Pharma Deutschland begrüßt, dass die neue Regierung nun offiziell ihren Dienst aufnimmt.

"Seit dem Bruch der Ampelkoalition vor heute genau sechs Monaten, am 6. November 2024, gab es Stillstand in der Bundespolitik", so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wir freuen uns, dass die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz nun mit ihrer Arbeit beginnen kann und so auch die Gesundheitspolitik wieder Fahrt aufnimmt."

"Die Pharmabranche ist als Schlüsselindustrie zugleich Innovationstreiber und Jobmotor. Damit steht Pharma nicht nur für den medizinischen Fortschritt, sondern ist auch ein wichtiger Faktor für Wirtschaftswachstum", so Brakmann weiter.

Pharma Deutschland gratuliert Friedrich Merz sehr herzlich zur Kanzlerschaft und wünscht ihm für die bevorstehenden Herausforderungen viel Erfolg. Wo immer eine starke Pharmabranche dabei helfen kann, die aktuellen wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Herausforderungen zu überwinden, bietet der Verband seine Unterstützung an.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

