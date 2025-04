Pharma Deutschland e.V.

Nina Warken wird neue Gesundheitsministerin

Pharma Deutschland begrüßt die Entscheidung

Berlin (ots)

Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, äußert sich zur Bekanntgabe durch die CDU heute Morgen: "Pharma Deutschland begrüßt die Entscheidung, Nina Warken für das Amt der Bundesgesundheitsministerin zu benennen. Nina Warken ist durch ihren Hintergrund als politische Generalistin und ihre umfassende politische Erfahrung eine ausgezeichnete Wahl. Diese Entscheidung sendet ein wichtiges Signal. Gesundheitspolitik ist ein Querschnittbereich, der vielfältige Schnittstellen zu anderen Politikfeldern aufweist. In einem solch dynamischen und komplexen Umfeld ist insbesondere die Fähigkeit, sich flexibel auf wechselnde Themenstellungen und unterschiedliche Gesprächspartner einzustellen, von entscheidender Bedeutung.

Wir gratulieren Frau Warken sehr herzlich zu ihrer neuen verantwortungsvollen Aufgabe, wünschen ihr für die bevorstehenden Herausforderungen viel Erfolg und bieten ihr unsere konstruktive Unterstützung und Zusammenarbeit an.

Mit Tino Sorge und Georg Kippels, die als Parlamentarische Staatssekretäre vorgesehen sind, werden erfahrene CDU-Gesundheitspolitiker das Bundesgesundheitsministerium verstärken."

_______________

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell