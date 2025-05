Joyn

Viel Orange, Action und Strategie: Die Adventure-Reality-Show "Most Wanted" startet auf Joyn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

13. Mai 2025. Drei gegen 15. Fünf Tage Flucht. Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd durch Deutschland. Das ist die neue Joyn-Adventure-Reality-Show "Most Wanted - Wer entkommt?". In den Niederlanden ist das Programm bereits ein Riesen-Hit. Der Superstreamer Joyn zeigt "Most Wanted" ab morgen immer mittwochs.

Darum geht es in "Most Wanted - Wer entkommt?":

15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben - ohne Geld, ohne Handy und in auffälliges Orange gekleidet. Als Hunter sind ihnen Joey Kelly, Max Schradin und Otto Bulletproof auf den Fersen. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Flüchtigen. Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen und so wird Deutschland zum Teil der Verfolgungsjagd.

Kelly jagt Kelly: "Most Wanted" wird zum Familienduell

Als Target tritt unter anderem Gabriel Kelly die Flucht an und wird von seinem Onkel Joey gejagt. "Wir haben von morgens bis abends nur geackert und waren dann fix und fertig", blickt Joey Kelly auf die fünftägige Verfolgungsjagd Anfang Mai zurück. Einen Familienbonus für seinen Neffen Gabriel gab es nicht: "Es gibt keinen Vorteil, im Gegenteil. Wir wollen alle hunten. Wir haben eine Aufgabe und die haben wir wirklich ernst genommen."

Gabriel Kelly bildet ein Team mit Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen. Dazu treten C-Bas und Chris von Bullshit TV, das Ehepaar Pia Tillmann und Zico Banach, die Reality-Stars Gina Beckmann und Steff Jerkel und die Podcaster Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn in Zweierteams die Flucht an. Als einzelne Targets fliehen Reality-Star Claudia Effenberg, Comedian Simon Gosejohann, Ur-Bachelor Paul Janke, Comedienne Parshad und Kampfsportler FlyingUwe. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von Cheerio Entertainment. Das Programm wurde entwickelt von Signal.Stream und wird lizenziert von Talpa Studios.

"Most Wanted - Wer entkommt?" acht Folgen ab Mittwoch, 14. Mai 2025, auf Joyn

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell