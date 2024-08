PRIMAVERA LIFE

Aromatherapie: Die fünf wichtigsten Begleiter für die Reiseapotheke

Ob Mückenstiche, Übelkeit oder Sonnenbrand: Sommer, Sonne und Urlaubszeit haben auch ihre Schattenseiten. Für - fast - alle hält die Natur mit duftenden ätherischen Ölen und kostbaren Pflanzenölen praktische und wirksame Hilfe bereit. Vielfältig einsetzbar und leicht in der Anwendung, sind sie gerade auf Reisen ideale Begleiter. Der Aromatherapie-Pionier Primavera aus dem Allgäu verrät, welche Öle in keiner Reiseapotheke fehlen sollten und wie man sie am besten anwendet.

"Meine Favoriten für die Reiseapotheke sind Mandelöl, Aloe Vera-Gel, ätherisches Pfefferminz- und Lavendelöl fein sowie unser Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung", sagt Maria von Känel, Aromatherapieexpertin und Produktmanagerin bei Primavera. "Diese fünf brauchen kaum Platz im Gepäck und man hat alles zur Hand, was man braucht, um Beschwerden zu lindern oder sich nach einem heißen Tag einfach etwas Gutes zu tun."

Mandelöl, der Pflege-Allrounder

Mandelöl in Bio-Qualität bildet der Expertin zufolge die ideale Pflegebasis für sonnen- und wassergestresste Haut und Haare. Vor allem trockene, schuppige Hautstellen profitieren von den enthaltenen wertvollen Fettsäuren, wenn das Öl pur verwendet wird. Aber auch als Trägeröl für Massagen oder Anwendungen mit ätherischen Ölen ist es bestens geeignet.

"Bei Kopfschmerzen mische ich das Mandelöl, am besten immer in Bio-Qualität, mit Pfefferminzöl und massiere den Nacken damit. Sanft auf dem Bauch einmassiert, hilft diese Mischung auch gegen Übelkeit und Unwohlsein", sagt von Känel. Mit dem ätherischen Öl Lavendel fein gemischt, entsteht ein wohltuendes Öl für eine entspannende Fuß- oder Körpermassage, die das Ein- und Durchschlafen erleichtert. Zur Abwehr von Plagegeistern ist eine Körpereinreibung auf Basis von Mandelöl mit Lavendelöl und der Erste Hilfe Mischung hilfreich.

Als Faustregel für alle Mischungen gilt: 1 EL Mandelöl (ca. 10 ml) mit 1 bis 2 Tropfen ätherischem Öl oder Kraftkonzentrat mischen.

Aloe Vera Gel: Feuchtigkeit für gestresste Haut

Nach einem intensiven Sonnentag spendet Aloe Vera-Gel die Feuchtigkeit, die die Haut dringend braucht. Auch wer zu Juckreiz und Neurodermitis neigt, profitiert von dem wohltuend-kühlen Bio-Gel.

Mit den ätherischen Ölen Lavendel fein und Pfefferminze verfeinert, verwandelt sich das Gel in eine kühlende und regenerierende Hautpflege bei Sonnenbrand. Mit Erster Hilfe-Mischung versetzt, sorgt Aloe Vera-Gel bei Prellungen, Stößen und Schmerzen schnell für Erleichterung, die schnell in die Haut einzieht.

Bei Aloe Vera gilt beim Mischen die Faustregel: Auf 1 EL Aloe Vera Gel (ca. 10 ml) kommen 1 bis 2 Tropfen der genannten ätherischen Öle.

Pfefferminze gegen Schmerzen, Müdigkeit und schwere Beine

"Ätherisches Pfefferminzöl ist durch seine kühlende Wirkung gerade im Sommer ein heißer Tipp", sagt von Känel. "Bei Kopfschmerzen, Jetlag oder Müdigkeit einfach einen Tropfen pur auf die Schläfen auftragen."

Wer nach einem langen Besichtigungstag schwere Beine hat, kann diese einfach mit Wasser benetzen, einen Tropfen Pfefferminze zwischen den Händen verreiben und auf die befeuchteten Beine ausstreichen. Auch hier stellt sich sofort wohltuende Kühlung ein.

Mit Lavendelöl entspannt durch den Sommer

Auch das ätherische Öl Lavendel fein ist ein vielseitig anwendbarer Allrounder, der in keiner Reiseapotheke fehlen sollte. Nach Insektenstichen oder bei Hautrötungen empfiehlt von Känel, 1 Tropfen pur zur Regeneration auf die Haut zu geben. Bei Angst oder Stresssituationen hilft Lavendel, schneller zur Ruhe zu kommen.

Zur Entspannung am Abend einfach 1 Tropfen auf ein Papiertuch geben und daran schnuppern - oder in Meersalz oder Sahne als Badezusatz in die Wanne geben. Im Raum vernebelt, schafft Lavendel einen schönen Raumduft und hält gleichzeitig lästige Mücken fern. Wer möchte, kann das ätherische Öl - Mischungsverhältnis siehe oben - auch mit Mandelöl oder Aloe Vera-Gel als Trägerstoff anwenden.

Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung: Natürlich dreifach stark

Die Dreier-Kombination der ätherischen Öle Immortelle, Lavendel fein und Cistrose gilt als "die" Erste Hilfe-Mischung der Aromatherapie. Das Kraftkonzentrat ist ein Multifunktionsprodukt, das individuell an die aktuelle Situation angepasst verwendet werden kann und sich beispielsweise zur intensiv regenerierenden Hautpflege und zur Narbenbehandlung eignet, aber auch zur Hautpflege bei Hämatomen oder nach Stürzen. "In meinem Wanderrucksack hat das Kraftkonzentrat Erste Hilfe Lösung immer einen festen Platz", so von Känel.

Nach kleinen Blessuren, gereizter Haut und bei Hautrötungen empfiehlt die Aromatherapie-Expertin, 1 Tropfen pur auf die betroffene Stelle aufzutragen. Für eine schnelle, kühlende Auflage nach einer Prellung gemischt mit Aloe Vera Gel aus dem Kühlschrank auftragen. Als regelmäßig angewendetes Narbenöl entfaltet es seine Wirkung in Kombination mit einem passenden Pflegeöl, zum Beispiel Mandelöl bio.

Als Badezusatz in Meersalz oder Sahne unterstützt es die Regeneration nach Sport und ausgiebigen körperlichen Aktivitäten.

