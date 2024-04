PRIMAVERA LIFE

Aromatherapie für Schwangerschaft und Geburt

Bild-Infos

Download

Oy-Mittelberg (ots)

Schwanger! Für viele Frauen ist das ein wichtiger Anlass, achtsamer als bisher mit der eigenen Gesundheit umzugehen. Ob es um den Schutz vor Dehnungsstreifen, die Linderung von Schwangerschaftsbeschwerden oder die Vorbereitung auf eine möglichst entspannte Geburt ist: Immer mehr werdende Mütter entscheiden sich für natürliche Produkte wie Bio-Pflegeöle und duftende ätherische Öle aus kontrolliert biologischem Anbau. Der Aromatherapie-Experte Primavera erklärt, wie Schwangere die naturreinen Produkte am besten für ihr Wohlbefinden nutzen können.

"Aromatherapie ist in den Monaten rund um Schwangerschaft und Geburt eine wertvolle Unterstützung, weil sie hilft, nicht nur das körperliche, sondern auch das seelische Gleichgewicht zu bewahren", weiß Maria von Känel, Aromatherapie-Expertin und Produktmanagerin bei Primavera aus eigener Erfahrung.

So können die unverfälschten Schätze der Natur in dieser besonderen und sehr intensiven Zeit beispielsweise typische Beschwerden wie Schwangerschaftsübelkeit lindern. Besonders bewährt haben sich die ätherischen Öle Ingwer, Bergamotte, Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine rot /grün, Spearmint und Pfefferminz. Oft reicht es, einfach kurz am Fläschchen mit dem entsprechenden Öl zu schnuppern.

Massagen des wachsenden Babybauches sind eine gute Möglichkeit, die Haut in der besonders geforderten Bauchregion intensiv zu pflegen und gleichzeitig sinnlich mit dem Baby in Kontakt zu kommen.

Rezept Kugelbauch-Pflegeöl

Unterstützt die Haut in ihrer Dehnungsfähigkeit und kann Schwangerschaftsstreifen vorbeugen.

70 ml Aprikosenkernöl bio

30 ml Wildrosenöl

5 Tropfen Benzoe Siam

5 Tropfen Mandarine rot

4 Tropfen Lavendel fein

Alle Zutaten in eine Leerflasche mit Fassungsvermögen 100 ml geben, verschließen und gut schütteln. Nach dem Duschen auf die noch feuchte Haut auftragen und gut einmassieren Auch für Brüste, Oberschenkel und Po geeignet.

Rosenblütenwasser als duftende Umarmung

In der aromatherapeutischen Arbeit wird Rosenblütenwasser gerne in außergewöhnlichen Situationen verwendet. Rosen sind stark und zart zugleich. Sie wurzeln tief, ihre Stacheln machen sie wehrhaft. Ihre Blüten sind zart, köstlich duftend und ziehen fast jeden Menschen in seinen Bann. Das ätherische Öl der Rose wirkt stärkend, schützend und öffnet das Herz, umhüllt, lindert und begleitet in neuen Situationen. Rosenblütenwasser ist ein wertvolles "Nebenprodukt" bei der Herstellung von ätherischem Rosenöl. Das unvergleichlich duftende Pflanzenwasser ist ein wertvoller Begleiter während Schwangerschaft und Geburt.

Besonders praktisch ist die einfache Anwendung. Mit ein paar Sprühstößen einen leichten Nebel um den Kopf verteilen, Augen schließen und den Duft genießen. Auch die Seele profitiert, denn Rosenblütenwasser wirkt wie eine tröstende Umarmung. Während des Geburtsprozesses kann es der Gebärenden neue Energie, Kraft und Stärkung geben.

Babys lieben Mama-Duft

Das Baby orientiert sich bereits in den ersten Lebensminuten stark am Geruch seiner Mutter und verbindet damit Sicherheit und Geborgenheit. Man spricht auch vom sogenannten "Nestduft" der Familie, den das Baby durch inniges Kuscheln kennenlernt. Umso wichtiger ist es, das Baby nicht mit zusätzlichen Düften zu überfordern und am Anfang am besten auch innerhalb der ganzen Familie auf Parfüm oder sonstige Duftstoffe wie beispielsweise synthetisch beduftete Pflegeprodukte, Waschmittel zu verzichten.

"Wer bei der Körperpflege auf naturreine Öle setzt, bewahrt seine Kinder vor einer Überfrachtung durch synthetische Duftstoffe. Hochwertige Bio-Pflegeöle wie Mandelöl erfüllen alle Anforderungen an eine sanft-natürliche Babypflege und sind eine gute natürliche Alternative für die ganze Familie", so Maria von Känel.

Weitere Tipps zum Thema finden sich hier:

Wunder des Lebens - PRIMAVERA Aromatherapie in Schwangerschaft, Baby- und Kleinkinderzeit 2023 / 2024 (primaveralife.com)

PRIMAVERA Mamaglück Online Aufbaukurs (primaveralife.com)

https://akademie.primaveralife.com/de/de-DE/MEDIATHEKWISSEN/Details/79

Lesetipp mit weiteren DIY-Rezepten:

Julia Trunzer: Natürlich Mama. Sanfte Aromatherapie für Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit. Joy-Verlag.

Der Bio- und Aromatherapie-Pionier Primavera aus dem Allgäu, der auch hochwertige Naturkosmetik mit pflanzlichen Wirkstoffkomplexen für die Gesichts- und Körperpflege im Sortiment hat, ist als Innovationsführer geehrt worden. Die prämierten Unternehmen werden im Rahmen einer Jahres-Kampagne auf welt.de vorgestellt.

UNTERNEHMEN

Für das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit 1986 die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Der Pioniergeist, den PRIMAVERA als Wegbereiter der Aromatherapie und Naturkosmetik bewiesen hat, leitet das Unternehmen bis heute: offen für Neues und stets zum Wohl von Mensch und Natur möchte PRIMAVERA einen Beitrag dazu leisten, dass der positive Wandel in die Zukunft gelingt.

Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau, setzt seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe.

Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet, Materialeinsätze reduziert und Recyclingmaterial genutzt. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA-Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.

Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere und wirkungsvolle Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten und deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch private Anwender*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.

Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt: https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

Original-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell