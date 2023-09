Monotype

Monotype schließt Übernahme der führenden japanischen Foundry Fontworks ab

Tokio (ots/PRNewswire)

Der Abschluss der Übernahme erfolgt nach Monotypes vorheriger Ankündigung im Juli 2023.

Die 73 Mitarbeitenden sowie der Schriftkatalog mit 1000 Schriften von Fontworks sind nun Teil der Monotype-Familie.

Der Spezialist für Schriften und -Technologie Monotype gibt die erfolgreiche Übernahme der renommierten japanischen Foundry Fontworks bekannt. Dies erfolgt in Folge der Ankündigung von Monotype im Juli über die Absicht, Fontworks von der SB Technology Corporation zu erwerben, einem an der Börse in Tokio gelisteten Unternehmen.

Im Zuge der Akquisition sollen sowohl der umfangreiche Schriftenbestand von Fontworks als auch die Fachkenntnisse des engagierten Teams, Monotype dabei helfen, der weltweit steigenden Nachfrage nach japanischem Schriftdesign weiterhin gerecht zu werden. Der Katalog von Fontworks mit 1000 Schriften, darunter "neue Klassiker" japanischer Schriftarten wie Tsukushi™ und Matisse™ sowie einige der bekanntesten Schriften Japans im Medien- und Gaming-Bereich, ist nun Teil der Monotype-Bibliothek. Zusätzlich umfasst die Übernahme die Fontworks Type Services LETS™, mojimo™ FONTPLUS™.

Und japanische Kunden erhalten einen erweiterten Zugang zu Monotypes Sammlung von Multiscript-Schriften sowie renommierten lateinischen Schriftarten wie Gotham™, Chronicle™, Benton Sans™ und Akzidenz-Grotesk™.

Durch die Kombination des umfangreichen japanischen Font-Katalogs von Fontworks mit den fortschrittlichen und patentierten Technologien von Monotype erhalten Marken, die auf den japanischen Markt abzielen, eine leistungsstarke Lösung, die sowohl visuell ansprechend als auch technisch hervorragend ist.

Die patentierte fortschrittliche Komprimierungstechnologie von Monotype bildet das Rückgrat für die effiziente Bereitstellung von Schriften und stellt sicher, dass komplizierte japanische Schriftzeichen in der kleinsten Dateigröße geliefert werden, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen.

Die gemeinsamen Ressourcen, Expertise, und Dienstleistungen von Monotype und Fontworks festigen Monotypes Position als führender Anbieter von Schriftlösungen im globalen Maßstab und signalisieren das Engagement von Monotype, unvergleichliche Schriftlösungen, Unterstützung und Innovationen für Kunden in Japan und weltweit zu liefern.

Akira Kobayashi, Gewinner der Type Directors Club Medal 2022 und Creative Type Director bei Monotype: „Heute ist ein aufregender Tag, an dem wir das Fontworks-Team offiziell in der Monotype-Familie willkommen heißen dürfen. Wir freuen uns darauf, in Japan und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir viel erreichen."

Ninan Chacko, CEO von Monotype: „Wir freuen uns, den Abschluss der Übernahme von Fontworks durch Monotype bekannt zu geben. Die Marke Fontworks ist ein Synonym für japanische Schrift und Innovation - und als Teil von Monotype werden das talentierte Team, die Marktexpertise und der Katalog von Fontworks zu einem integralen Bestandteil unserer globalen Schriftlösungen."

Über Monotype: Monotype bietet Design, Technologien und Expertise, um authentische und eindrucksvolle Markenauftritte zu entwickeln, Das Unternehmen arbeitet mit führenden Foundries zusammen, um die umfangreichste Bibliothek hochwertiger Schriftarten weltweit bereitzustellen. Monotype Fonts ist die führende Plattform für Schriftartenverwaltung in der Branche und vereint die weltweit größte Sammlung preisgekrönter Schriften, das Fachwissen der renommiertesten Foundries und Schriftgestalter sowie eine vertrauenswürdige und sichere Schriftartenverwaltung.

Weitere Informationen unter https://www.monotype.com/de/.

Monotype® und Akzidenz-Grotesk® sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marken von Monotype Imaging Inc. und können in bestimmten anderen Ländern eingetragen sein. Fontworks®, LETS®, mojimo®, und FONTPLUS® sind Marken oder eingetragene Marken von Monotype Imaging Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Rechtsgebieten. Gotham® und Chronicle® sind Marken von The Hoefler Type Foundry, die beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen sind und können in bestimmten anderen Rechtsgebieten eingetragen sein.

