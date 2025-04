WG der gebrochenen Reality-Star-Herzen: Dating-Show "Match My Ex" startet morgen auf Joyn. Kostenlos.

Joyn

Dating-Show "Match My Ex" startet morgen auf Joyn. Kostenlos.

"Ich fick mein Leben." Die temperamentvolle Düsseldorferin Jenny (26) ist fassungslos, als ihr klar wird, dass ihr Ex, der hanseatische Herzensbrecher Lukas (30),mit ihr in die "Match My Ex"-Villa einzieht. Model-ZickeZoe (25)wetzt verbal die Messer, als sie ihren Verflossenen erspäht: "Mit Barna in einem Haus zu wohnen wird hart. Aber für ihn wird's härter." Und die coole Kölnerin Sandra (32)reagiert, konfrontiert mit ihrem Ex, ebenfalls deutlich: "Ich habe absolut keinen Bock, mit Flocke unter einem Dach zu leben." Ob die Männer beim überraschenden Wiedersehen unter griechischer Sonne mehr Begeisterung an den Tag legen? Und wie geht es den anderen Mitbewohner:innen in der WG der gebrochenen Reality-Star-Herzen? Werden womöglich in den nächsten Wochen alte Gefühle wieder entdeckt, geweckt und genussvoll ausgelebt? Die Antwort liefert "Match My Ex" - ab Donnerstag, 1. Mai, kostenlos im Stream auf Joyn.

Diese Reality-Stars sind bei "Match My Ex" am Start:

Tara Tabitha (32; Siegerin "Reality Backpackers") und Kaan Aktas (28; "Are You The One? - Realitystars in Love")

Sandra Sicora (32; "Temptation Island V.I.P.") und Flocke (26; Sieger "Forsthaus Rampensau Germany")

Jennifer Iglesias (26; "Promi Big Brother") und Lukas Baltruschat (30; "Prominent getrennt")

Zoe Saip (25; "Match in Paradise") und Barna Fenyvesi (27; "Match in Paradise")

Bellydah ("Germany Shore") und Jermaine Diallo (20; "Germany Shore")

Gabriela Alves (24; "Ex On The Beach") und Lars Maucher (28; "Are You The One? - Realitystars in Love")

Lena Schiwiora (28; "Reality Backpackers") und Robin Riebling (29; "Prominent getrennt")

Nara Yane (26; "Germany Shore") und Silvio Senn (29; "Germany Shore")

Larissa Hodgson (30; "Die Bachelorette" Schweiz) und Lars Jeger (29; "Die Bachelorette" Schweiz)

"Match My Ex" - ab Donnerstag, 1. Mai 2025, wöchentlich zwei Folgen kostenlos auf Joyn

