Extase, extreme Eskalationen und Exkapaden auf Joyn: Die Dating-Show "Match My Ex" startet am Donnerstag, 1. Mai

Unterföhring

Heiße Flirts, kühle Drinks am Pool, griechisches Meeresrauschen und Partys in einer Luxus-Villa. Das klingt nach Traumurlaub. Oder? Mitnichten. In der neuen Dating-Show "Match My Ex" auf Joyn treffen ehemalige Lovebirds aufeinander und entscheiden über das zukünftige Liebesleben ihrer Ex-Partner:innen. Wer kennt die Schwächen und Sehnsüchte der Verflossenen am besten - und nutzt sie gekonnt zu seinen eigenen Gunsten? Auf wen wartet in der "X-Night" der Exit? Und wer findet das beste Match für den Ex? Die Dating-Show "Match My Ex" startet am Donnerstag, 1. Mai, auf Joyn - mit Extase und Exkapaden.

Heiß, heißer, explosiv: Diese Reality-Stars ziehen in die "Match My Ex"-Villa ein:

Entfacht Lars Maucher ("Are You The One? - Realitystars in Love") den Funken bei seiner Verflossenen Gabriela Alves ("Ex on the Beach"), für eine neue Flamme, mit der sie die (S)EX-Suite zum Beben bringt?

("Are You The One? - Realitystars in Love") den Funken bei seiner Verflossenen Gabriela Alves ("Ex on the Beach"), für eine neue Flamme, mit der sie die (S)EX-Suite zum Beben bringt? Verliebt, verlobt, ... verkuppelt mit der Nächsten. Wählt Lena Schiwiora ("Reality Backpackers") die Richtige für Robin Riebling ("Prominent getrennt") oder sitzt der eigene Schmerz noch zu tief?

("Reality Backpackers") die Richtige für Robin Riebling ("Prominent getrennt") oder sitzt der eigene Schmerz noch zu tief? Findet Lars Jeger ("Die Bachelorette CH") für Larissa Hodgson ("Die Bachelorette CH") das perfekte Match oder kämpft er sich selbst auf ihren Platz eins?

("Die Bachelorette CH") für Larissa Hodgson ("Die Bachelorette CH") das perfekte Match oder kämpft er sich selbst auf ihren Platz eins? Ex-kapaden vorprogrammiert? Oder schafft Nara Yane ("Germany Shore") es, Silvio Senn ("Germany Shore") mit der passenden Dame zu matchen?

("Germany Shore") es, Silvio Senn ("Germany Shore") mit der passenden Dame zu matchen? Tara Tabitha (Siegerin "Reality Backpackers") und Kaan Aktas ("Are You The One? - Realitystars in Love")

("Are You The One? - Realitystars in Love") Sandra Sicora ("Temptation Island V.I.P.") und Flocke (Sieger "Forsthaus Rampensau Germany")

(Sieger "Forsthaus Rampensau Germany") Jennifer Iglesias ("Promi Big Brother") und Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt")

("Prominent getrennt") Zoe Saip ("Match in Paradise") und Barna Fenyvesi ("Match in Paradise")

("Match in Paradise") Bellydah ("Germany Shore") und Jermaine Diallo ("Germany Shore")

"Match My Ex" - ab Donnerstag, 1. Mai 2025, immer donnerstags zwei neue Folgen, kostenlos auf Joyn.

