100 Stunden lebendig begraben: Auf Joyn wagen Knossi und Sascha Huber ein besonderes Reality-Experiment

100 Stunden. Ein Experiment an den Grenzen der Psyche. In der neuen 16-teiligen Reality-Serie "Deep Down - Die Vergrabenen" stellen sich ab Sonntag, 4. Mai, auf Joyn sechs der bekanntesten deutschen Online-Stars einer Erfahrung, die mit einer menschlichen Urangst spielt: Sie lassen sich für 100 Stunden lebendig begraben - allein, in völliger Isolation.

"Jeder hat schon einmal darüber nachgedacht. Jeder kennt diese Urangst", sagt Knossi über das Experiment. "Wie ist es, in einer kleinen Kiste unter der Erde zu sein und zu hören, wie sie über einen zugeschaufelt wird?" Gemeinsam mit Extremsportler und Survival-Enthusiast Sascha Huber wagt er sich unter die Erde. "Dieses Mal haben wir echt übertrieben", ergänzt Sascha. "Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, das du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben."

Das Konzept: 100 Stunden Isolation - Allein mit den eigenen Dämonen

Knossi, Sascha Huber, Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger, steigen hinab in sechs enge Holzboxen - begraben unter der Erde. Sie sind allein mit ihren Gedanken, ohne Nahrung, ohne Ablenkung. Lediglich eine Ration Wasser und ein einziger selbstgewählter Gegenstand begleiten sie. Wer hält der absoluten Isolation stand? Wer zerbricht unter der Last seiner eigenen Gedanken? Und wer wird am Ende wirklich verstehen, was tief in uns allen verborgen liegt - Deep Down?

"Deep Down - Die Vergrabenen" ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Moyn Media.

"Deep Down - Die Vergrabenen", ein Joyn Original, ab Sonntag, 4. Mai, immer mittwochs und sonntags kostenlos auf Joyn. Ab Mittwoch, 14. Mai bei YouTube auf den Kanälen von Sascha Huber und Knossi

