Wer gewinnt heute bei "Big Brother" 50.000 Euro? Tanja, Saskia, Marcel, Dino, Stefan oder Tino? "Big Brother - Das Finale" live auf Joyn und auf sixx

50 Tage "Big Brother" gehen am heutigen Montagabend live auf Joyn und auf sixx zu Ende. In dieser Zeit leben insgesamt 18 Bewohnerinnen und Bewohner in der kameraüberwachten Wohngemeinschaft von Big Brother und erhalten dabei Besuch von Matthias Mangiapane, Emmy Russ, Cosimo Citiolo, Gina-Lisa Lohfink, Janine Pink, Jenny Elvers und Danni Büchner als Promi-Gäste mit jeder Menge Reality-Erfahrung.

"Big Brother"-Urgestein oder Nachrückerin: Wer nutzt das Sprungbrett, um die Welt des Reality-TV auch künftig für sich zu entdecken? Sechs der Bewohner:innen stehen heute im Finale, nur eine oder einer von ihnen verlässt den Container mit dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Joyn lädt zur "Big Brother"-Watchparty zum Finale ein

Die Watchparty für alle Fans, um nichts zu verpassen: Heute zeigt Joyn kostenlos im Livestream auf dem Event-Channel "Big Brother - Das Finale" ab 18:45 Uhr die letzte Tageszusammenfassung. Direkt im Anschluss melden sich Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp ein letztes Mal live aus Köln mit der Finalshow und küren die Siegerin oder den Sieger von "Big Brother" 2025. sixx zeigt das Finale wie gewohnt ab 19:15 Uhr, die letzte Tageszusammenfassung ist im Anschluss kostenlos auf Joyn verfügbar.

Das sind die sechs Finalist:innen von "Big Brother" 2025

Tanja (56) aus Hildesheim

Tanja ("Taube") ist die letzte Bewohnerin, die den Container betritt, dies aber nicht zum ersten Mal. Der große Bruder gewährt "Taube" eine zweite Chance. Aus familiären Gründen verlässt die zweifache Mutter im vergangenen Jahr den Container freiwillig. Jetzt hat es die Nageldesignerin ins Finale geschafft. "Wenn ich jetzt gewinne, dann erfülle ich meinen Kindern und mir einen kleinen Wunsch und das ist ein gebrauchter VW-Bus!". Die 56-Jährige kann sich eine Zukunft im Reality-TV nach "Big Brother" vorstellen: "Gegen die Reality-Profis zu bestehen, das wird nicht einfach. Das habe ich hier gesehen, wie präsent die sind. Das ist bestimmt heavy. Aber ich bin einfach verrückt, komme überall durch, bin ein Mädchen zum Anpacken und bin bauernschlau. Das fehlt manchmal bei den ganzen Möchtegern-Stars."

Saskia (41) aus Nienburg

In der vierten "Big Brother"-Woche betritt Saskia den Container. Die alleinerziehende Mutter eines zwölfjährigen Sohnes hat alle überrascht, setzt sich nach mehreren Nominierungen immer wieder gegen ihre Konkurrenz im Container durch und steht jetzt dank der Zuschauerinnen und Zuschauer als Nachrückerin im Finale. "Mir ist es egal, wie meine Haare liegen, ich muss meine Brüste nicht extra hoch pushen. Ich habe das hier für mich gemacht", erklärt sich die Telefonistin ihren Erfolg bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. "'Big Brother' war die schönste Erfahrung meines Lebens."

Marcel (40) aus Köthen

Bereits zum dritten Mal begrüßt der große Bruder Marcel nach 2008 (Staffel 8) und 2009 (Staffel 9) in seinen vier Wänden, während der aktuellen Staffel feiert Marcel "Jubiläum" und hat insgesamt mehr als 365 Tage seines Lebens bei "Big Brother" verbracht. Bisher ist der 40-Jährige aber nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt und wurde in beiden Staffeln Zweitplatzierter. Jetzt will der Pfleger endlich gewinnen: "Alle guten Dinge sind drei: Zwei Mal wurde ich Zweiter bei 'Big Brother' - jetzt muss ich das Ding zu Ende bringen, sonst kann ich mit dem großen Bruder nicht abschließen!" Mit Reality-Formaten will der Familienvater allerdings nicht Schluss machen: "Ich habe Blut geleckt und es macht mir Spaß. Ich bin authentisch, laut, voller Emotionen. Ich bin real. Ich kann zeigen, dass Reality-TV unterhaltsam sein kann, ohne Streit und Drama, sondern mit Witz und voller Freude."

Dino (27) aus Eschweiler

Dino ist der Star am Sprichworthimmel. Der Gesundheits- und Krankenpfleger für Notfallmedizin haut alles raus, was ihm durch den Kopf geht. So sorgt er immer für beste Unterhaltung im Container. "Ich habe hier 50 Tage Party gemacht. Ich habe mich nie verstellt, bin mir treu geblieben, habe versucht, jeden aufzumuntern und mich oft zum Affen gemacht. Ich lache gern über mich selbst und wenn andere über mich lachen, finde ich das noch geiler. Ich wäre also ein gelungener Sieger dieser Staffel", erklärt der 27-Jährige und blickt auf seinen schönsten Moment, den Einzug in den Container, zurück: "Da habe ich erst begriffen: Ich bin hier wirklich bei 'Big Brother', das ist kein Traum! Das war wie ein Starkstromschock am ganzen Körper, alles hat gekitzelt. Das war der Beginn dieser geilen Reise hier!"

Stefan (23) aus Innsbruck

Wer hätte gedacht, dass der schüchterne Stefan das Herz von Reality-Star und Promi-Gast Janine Pink erobert? Während die bereits Nachrichten mit seiner Mutter austauscht, hat es Stefan ins Finale geschafft. "In der Horrorwoche war ich kurz vorm Aufgeben und dann ist Janine gekommen. Sie hat mir so viel Energie gegeben. Dass ich sie kennenlernen durfte, war einer der schönsten Momente hier", so der Fußball-Profi aus Österreich, für den "Big Brother" auf jeden Fall auch eine Reise zu sich selbst. "Ich habe sechs Nominierungen überstanden und vielleicht tragen die Zuschauer mich jetzt zum siebten Mal weiter - und damit zum Sieg. Für mich ist 'Big Brother' einfach die größte Reality-Show im deutschsprachigen Raum. Hier habe ich den Stefan gezeigt, der ich wirklich bin. Ihr wisst jetzt alles über mich. Ihr da draußen kennt mich wahrscheinlich jetzt besser als ich mich selbst."

Tino (32) aus Rügen

Bodenständig, bodenständiger, Tino. "Ich bin einfach der Tino von nebenan, ich habe mich hier nie verstellt", so der 32-jährige Landwirt, der sich mit seiner ruhigen und ehrlichen Art präsentierte und während seiner Zeit im Container viele schöne Augenblicke erlebte. "Schön war der Moment, durch die Zuschauer nach einer Nominierung gesichert zu werden. Zu wissen, dass die Zuschauer dich mögen, so wie du bist. Der Sieg würde mir auf jeden Fall alles bedeuten, das wäre dann ein emotionaler, positiver Zusammenbruch." Und als Bereicherung für die Reality-TV-Welt sieht sich der Rügener auch: "Bei mir gibt es nicht viel Drama, ich bin, wie ich bin. Ich bin der Tino aus der Nachbarschaft und das wäre mal eine ganz neue Seite in Reality-Formaten - kein Hokuspokus und Drama, einfach der Tino. Ich sorge für Abwechslung, weil ich normal bin."

Über ihren Sieg entscheiden allein die Zuschauer:innen mit ihren Stimmen über Telefon, SMS sowie über die Joyn-App.

