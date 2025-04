Joyn

Joyn goes Mercedes-Benz! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer ist ab sofort verfügbar in ausgewählten Modellen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Joyn unterhält Deutschland - auch im Auto: Der Superstreamer von ProSiebenSat.1 ist ab sofort in ausgewählten Modellen von Mercedes-Benz verfügbar. Als erster deutscher privater Streaming-Anbieter ist die Joyn-App zum Start verfügbar auf den In-Car-Entertainment-Systemen der E-Klasse, CLE, C-Klasse, GLC sowie dem neuen CLA. In den kommenden Monaten wird Joyn auch in weiteren Baureihen ausgerollt. So haben alle Mercedes-Benz Kund:innen mit aktivem MBUX Entertainment Paket Plus Zugriff auf die Inhalte von Joyn, ob beim Ladevorgang, im Stau oder auch beim hochautomatisierten Fahren.

Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer ProSiebenSat.1 und Geschäftsführerin Joyn: "Hier kommt ein echtes Powercouple beim In-Car-Entertainment. Wir freuen uns sehr, dass Joyn künftig auch in ausgewählten Modellen von Mercedes-Benz für beste und kostenlose Unterhaltung sorgt. Damit erweitern wir die Verfügbarkeit von Joyn um eine weitere Plattform mit dem Ziel, für unsere Zuschauer:innen überall und jederzeit herausragendes Entertainment zu bieten. Das ist Streaming mit Stern, besser geht es nicht."

Mishel Podolskis, Manager Video-Streaming bei Mercedes-Benz: "Die Kooperation mit Joyn ist ein entscheidender Schritt für uns. Joyn ist eine wichtige Marke für unsere jungen Kund:innen im DACH-Raum. Das Angebot von Joyn und vor allem das Live-TV von 70 Sendern bringt ein neues Level an In-Car-Entertainment für unsere Kund:innen. Die gemeinsame agile Entwicklung innerhalb weniger Sprints zeigt, wie Unternehmen mit dem richtigen Mindset erfolgreich zusammenarbeiten können."

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell