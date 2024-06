Größer, länger, krasser: Sebastian Pufpaff und ProSieben laden zu "TV total XXL" in die Lanxess Arena in Köln

ProSieben

Unterföhring (ots)

6. Juni 2024. Was ist krasser als "TV total"? Mehr "TV total"! Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit.

Und was macht Sebastian Pufpaff aus all dem? Eine Sensation! ProSieben zeigt "TV total XXL" am Samstag, 31. August, 20: 15 Uhr. Karten für Aufzeichnung der größten "TV total"-Party aller Zeiten am Donnerstag, 29. August, gibt es ab sofort hier: https://myshow.de/formats/tv-total-xxl

Sebastian Pufpaff: "'TV total XXL' Iive in der LANXESS Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause."

Wichtig zu wissen: Puffi kommt nicht allein. Natürlich kommen Gäste. Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Und natürlich kommen die Heavytones. #WeLove Übergrößen. We Love #TVtotalXXL.

Du willst dabei sein? Tickets gibt's hier: https://myshow.de/formats/tv-total-xxl

"TV total XXL", am Samstag, 31. August 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

