Entführungsfälle: Zweimal "Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke" im ZDF

Zwei neue Folgen der Reihe "Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke", zweimal mittwochs um 23.15 Uhr im ZDF. In der ersten Folge "Entführung einer Sportlerin" trifft die ZDF-Rechtsexpertin in Österreich die Radsportlerin Nathalie Schöffmann, die 2019 fast acht Stunden in der Gewalt eines Kidnappers verbrachte – zu sehen am Mittwoch, 14. August 2024, 23.15 Uhr im ZDF. Auch in der zweiten Folge wird ein Entführungsfall rekonstruiert: Die 17-jährige Anneli-Marie Riße kehrte 2015 von ihrer abendlichen Runde mit dem Familienhund nicht mehr heim. Sarah Tacke rekonstruiert diesen Fall, der mit dem Tod des jungen Mädchens endete. Das ZDF sendet diese Folge am Mittwoch, 21. August 2024, 23.15 Uhr. Die Filme von Bernd Reufels und Klaus Kastenholz stehen ab Montag, 12. August 2024, ab 15.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Entführung einer Sportlerin

Sarah Tacke rekonstruiert ein perfides Verbrechen: Eine junge Mutter wird im Wald von einem Auto angefahren und verschleppt. Der Mann entpuppt sich als brutaler Entführer.

Die ZDF-Rechtsexpertin trifft Nathalie Schöffmann in Österreich. Fast acht Stunden war die Radsportlerin vor fünf Jahren in der Gewalt eines Kidnappers. Er wollte sie ersticken, war dann aber auf kindliche Weise höflich zu ihr und hatte eine Vorliebe für Blumen.

Der Entführungsfall Anneli Marie Riße

Sarah Tacke untersucht in der zweiten neuen Folge einen Entführungsfall, der mit dem Tod eines jungen Mädchens endete: Die 17-jährige Anneli kehrte von ihrer abendlichen Runde mit dem Familienhund nicht mehr heim.

Das Verbrechen hatte vor neun Jahren die Region in Sachsen erschüttert: Zwei Männer kidnappten die Tochter eines Unternehmers. Dieser war bereit, das Lösegeld von 1,2 Millionen Euro zu zahlen. Doch sie töteten das Mädchen trotzdem. Warum musste Anneli sterben? Der Fall führt in die Abgründe zweier gescheiterter Existenzen, die vom großen Geld träumten und dafür den Tod eines jungen Mädchens in Kauf nahmen.

Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke

ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke berichtet seit Jahren über aufsehenerregende Prozesse und ungewöhnliche Kriminalfälle. Für die Reihe "Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke" rekonstruiert die Juristin und Journalistin zurückliegende Fälle und spricht mit denen, die mit den Folgen des Verbrechens leben müssen.

In der Reihe "Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke" sind bisher die beiden Folge "Wie ticken Serienmörder?" und "Stalking – Macht, Kontrolle, Besessenheit!" im ZDF gesendet worden – beide Filme sind in der ZDFmediathek zu sehen. In der ersten Folge rekonstruierte Sarah Tacke drei Serienmorde und gab zusammen mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke einen Einblick in die Psyche von Mehrfachtäterinnen und -tätern. In der zweiten Folge rückten Stalker in den Fokus, die von ihren Opfern besessen sind und ihnen das Leben zur Hölle machen.

