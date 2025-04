Gefängnisausbruch bei Aachen: 15 Prominente sind "Most Wanted" / Sachdienliche Hinweise an Joyn

Joyn

Gefängnisausbruch bei Aachen: 15 Prominente sind "Most Wanted"

30. April 2025. Ein Gefängnisausbruch bei Aachen hält Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Teile Hessens und Teile Niedersachsens in Atem. 15 Prominente sind seit heute Morgen auf der Flucht. Ihr Ziel: fünf Tage auf freiem Fuß bleiben. Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin wollen genau das verhindern und sind ihnen als Hunter dicht auf den Fersen.

Die Verfolgungsjagd findet statt im Auftrag des Superstreamers Joyn und ist dort ab 14. Mai 2025 unter dem Titel "Most Wanted - Wer entkommt?" immer mittwochs zu sehen.

Höchste Wachsamkeit ist geboten, wenn ab heute bis Sonntag folgende Prominente um Unterstützung bitten:

Reality-Star Claudia Effenberg

Comedian Simon Gosejohann

Ur-Bachelor Paul Janke

Comedienne Parshad

Kampfsportler FlyingUwe

Reise-Bloggerin Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Sänger Gabriel Kelly

(Affe auf Bike) und Sänger Die Webvideoproduzenten C-Bas und Chris von Bullshit TV

und von Bullshit TV Das Ehepaar Pia Tillmann und Zico Banach

und Die Reality-Stars Gina Beckmann und Steff Jerkel

und Die Podcaster Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort kann die Bevölkerung unter der Telefonnummer auf den auffällig orangenen Overalls der flüchtigen Targets oder in den sozialen Netzwerken abgeben. In der Joyn-App haben die User:innen ab sofort Mitbestimmungsrecht und können zum Beispiel abstimmen, wen sie bei der Suche nach einem Schlafplatz unterstützen möchten. Die Spielzone erstreckt sich in einem 200 Kilometer-Radius um Aachen. Gespielt wird ausschließlich in Deutschland. Cheerio Entertainment produziert "Most Wanted - Wer entkommt?".

Im digitalen Presseevent am 12. Mai um 14:00 Uhr geben Ann-Kathrin Bendixen, Gabriel Kelly und Joey Kelly einen Einblick in das interaktive Adventure-Reality-Event "Most Wanted - Wer entkommt" und ihre Erlebnisse während der fünftägigen Flucht durch Deutschland.

"Most Wanted - Wer entkommt?" acht Folgen ab Mittwoch, 14. Mai 2025, auf Joyn

Mehr Bildmaterial auf Joyn Presselounge.

