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Samstag, 6. Juni 2026, 17.35 Uhr

ZDF.reportage

Rentnerglück Türkei

Viel Sonne fürs Geld

Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Samstag, 6. Juni 2026, 17.35 Uhr

ZDF.reportage

Rentnerglück Türkei

Viel Sonne fürs Geld

Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling

Angenehmes Klima, Leben in Strandnähe und niedrigere Lebenshaltungskosten – das Rentnerleben in der Türkei ist für viele Deutsche attraktiv.

Allein in Alanya, einem der schönsten Orte an der türkischen Riviera, leben ca. 9.200 Deutsche. Die meisten sind Ruheständler, viele sind auch wegen der günstigen Lebenshaltungskosten gekommen. Inzwischen ist jedoch vieles teurer geworden.

Die Sonne scheint in die Strandkneipe. Herbert dreht die Lautstärke hoch, und dann schwebt er mit seiner Frau Petra zu einem Slowfox über die Bretter ins Freie. Einmal im Monat veranstaltet der deutsche Stammtisch "Alanya Treff Germany" einen Tanznachmittag. Ca. 40 Rentner sind gekommen. Die meisten kennen sich schon lange, und das finden sie auch gut. "Zu Hause in Deutschland hätten wir wohl nicht so einen Anschluss. In der Fremde sucht man ihn sich."

Herbert und Petra wohnen seit drei Jahren in Alanya. Früher hatten sie eine Tanzschule in Dresden. Sie haben alles aufgelöst und sich hier eine Wohnung gekauft. Petra mag die Freundlichkeit der Türken. Außerdem komme man mit Deutsch in Alanya gut über die Runden. Sehr viele Türken hier haben früher in der Bundesrepublik gearbeitet und sprechen die Sprache.

Heidi, die ebenfalls seit fünf Jahren in der Türkei lebt, hat die Inflation der letzten Jahre verfolgt. 2025 betrug die offizielle Teuerungsrate fast 35 Prozent. "Ich komme damit klar", sagt sie. "Ich bekomme meine Rente in Euro, aber für die Türken ist es schon ziemlich happig."

Zuletzt zahlte die Deutsche Rentenversicherung knapp 4.500 Renten an deutsche Ruheständler in die Türkei aus. Viele deutsche Rentner in der Türkei haben jedoch weiterhin eine Meldeadresse in Deutschland. Sie tauchen daher in keiner Statistik auf.

Sabine und Klaus haben in Alanya eine Wohnung gemietet, ihre Wohnung in Stralsund behalten sie bis jetzt. Sie pendeln: 90 Tage Deutschland, 90 Tage Türkei, so brauchen sie keine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Sie tragen sich mit dem Gedanken, fest in die Türkei überzusiedeln. Doch das wäre ein großer Schritt. Ihre Kinder und Enkel sind in Deutschland.

Die Deutschen von Alanya sind oft im Zwiespalt. Einerseits genießen sie das Leben im Süden, andererseits finden sie sich in einer besonderen Situation wieder. Im Alter ins Ausland zu ziehen, ohne die dortige Sprache und Kultur zu kennen, ist eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte.

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