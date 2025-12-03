Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

RISE wird von gematik mit der Umsetzung des Proof of Patient Presence (PoPP) beauftragt

Wien/Berlin (ots)

Erste Umsetzungsstufe des PoPP-Service, zum Nachweis des Versorgungskontextes gestartet

Der Technologiehersteller RISE hat von gematik den Zuschlag für die Umsetzung des zentralen Dienstes „Proof of Patient Presence“ (PoPP) erhalten. PoPP ist ein zentraler Bestandteil der TI 2.0 im deutschen Gesundheitswesen. Er ermöglicht künftig den digitalen, ortsunabhängigen und kryptografisch gesicherten Nachweis, dass sich Versicherte und Leistungserbringer in einem medizinischen Versorgungskontext befinden. Dieser gesicherte Nachweis ist in der TI 2.0 für den Zugriff der Leistungserbringerinstitutionen auf sensible Gesundheitsdaten und Fachdienste erforderlich.

Die Implementierung von PoPP erfolgt in zwei aufeinander aufbauenden Stufen: In der Phase wird PoPP in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) des Patienten bei der Inanspruchnahme von Leistungen in Leistungserbringerinstitutionen und mobilen Versorgungsszenarien, wie Haus- und Heimbesuchen, eingeführt. Die zweite Stufe umfasst die Nutzung der eGK mittels Smartphone der Versicherten in der Fernversorgung (z. B. Videosprechstunden, Online-Dienste von Apotheken) sowie der GesundheitsID für die Nutzung vor Ort und in der Fernversorgung."

“PoPP markiert einen wichtigen Nutzungs- und Technik- Meilenstein in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens” erläutert Dr. Mario Bernhart, Mitglied der Geschäftsführung von RISE. Erstmals werden auch mobile Versorgungsszenarien wie Hausbesuche oder telemedizinische Anwendungen ebenso unterstützt wie der Einsatz der GesundheitsID als Versicherungsnachweis. Neben dem zentralen IDP und dem Federation Master etabliert sich der neue PoPP Dienst damit als weiterer zentraler Dienst in der Telematikinfrastruktur.

Der neue Dienst erfüllt die zukünftig weltweit notwendigen Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit.

Die erste Umsetzungsstufe wurde bereits gestartet und wird bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran startet die zweite Phase mit dem Ziel, den PoPP-Dienst bis Ende 2026 für Szenarien u. a. mit GesundheitsID produktiv bereitzustellen.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Highspeed-Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID-Systemen.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail an: presse@rise-world.com.

Original-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuell