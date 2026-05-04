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ZDF-Programmänderung ab Woche 19/26

Mainz (ots)

Woche 19/26 Mi., 6.5. 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 Was nun, Herr Merz? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne Gellinek Deutschland 2026 Im Streaming: 6. Mai 2026, 19.20 Uhr bis 6. Mai 2028 19.50 Neu (VPS 19.25) XY Spuren des Verbrechens 20.35 Aktenzeichen XY... Ungelöst (VPS 20.15) 22.05 heute journal (VPS 21.45) 22.40 auslandsjournal (VPS 22.15) 23.10 sportstudio UEFA Champions League (VPS 23.15) 23.55 Markus Lanz (VPS 0.00) 0.40 heute journal update (VPS 0.45) 1.00 Die Spur (VPS 22.45) 1.25 Am Puls mit Florian Neuhann (VPS 1.00) Frisst die KI unsere Jobs? 2.20 Am Puls - Deutschland diskutiert (VPS 1.55) KI - Kollege oder Konkurrent? 3.50 plan b: Digitale Kollegen im Einsatz (VPS 3.25) 4.35 WISO-Dokumentation (VPS 4.40) prompt: Bierbrauer in der Krise - hilft KI? 4.50 WISO-Dokumentation (VPS 4.55) ForecastMe: Ersetzt KI Anwältinnen und Anwälte? 5.10- hallo deutschland 5.30 ("plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft" entfällt.) Woche 24/26 Di., 9.6. 17.45 sportstudio live Fußball-Länderspiel der Frauen WM-Qualifikation Slowenien - Deutschland Bitte Änderung beachten: Kommentator: Martin Schneider Bitte streichen: Norbert Galeske Mi., 10.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 auslandsjournal spezial: Mexiko im WM-Fieber (HD/UT) Moderation: Alica Jung Deutschland 2026 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) ______________________ 0.45 auslandsjournal - die doku: Foulspiel unter Freunden Bitte Änderung beachten: USA, Mexiko und Kanada vor der WM Bitte streichen: Wie Donald Trump die WM-Stimmung vergiftet

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