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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/26

Mainz (ots)

Woche 19/26

Mi., 6.5.

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     Was nun, Herr Merz?   (VPS 19.21/HD/UT)
          Fragen an den Bundeskanzler
          von Bettina Schausten und Anne Gellinek
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 6. Mai 2026, 19.20 Uhr bis 6. Mai 2028

19.50     Neu   (VPS 19.25)
          XY Spuren des Verbrechens  

20.35     Aktenzeichen XY... Ungelöst   (VPS 20.15)

22.05     heute journal   (VPS 21.45)

22.40     auslandsjournal   (VPS 22.15)

23.10     sportstudio UEFA Champions League   (VPS 23.15)

23.55     Markus Lanz   (VPS 0.00)

 0.40     heute journal update    (VPS 0.45)

 1.00     Die Spur   (VPS 22.45)

 1.25     Am Puls mit Florian Neuhann    (VPS 1.00)
          Frisst die KI unsere Jobs?

 2.20     Am Puls - Deutschland diskutiert    (VPS 1.55)
          KI - Kollege oder Konkurrent?
       
 3.50     plan b: Digitale Kollegen im Einsatz (VPS 3.25)

 4.35     WISO-Dokumentation    (VPS 4.40)
          prompt: Bierbrauer in der Krise - hilft KI?

 4.50     WISO-Dokumentation    (VPS 4.55)
          ForecastMe: Ersetzt KI Anwältinnen und Anwälte? 
          

 5.10-    hallo deutschland
 5.30

("plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft"
entfällt.)





 


Woche 24/26

Di., 9.6.

17.45     sportstudio live
          Fußball-Länderspiel der Frauen
          WM-Qualifikation
          Slowenien - Deutschland
          Bitte Änderung beachten:
          Kommentator: Martin Schneider

          Bitte streichen: Norbert Galeske


Mi., 10.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15     auslandsjournal spezial: Mexiko im WM-Fieber   (HD/UT)
          Moderation: Alica Jung
          Deutschland 2026

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)

______________________

 0.45     auslandsjournal - die doku: Foulspiel unter Freunden 
          Bitte Änderung beachten:
          USA, Mexiko und Kanada vor der WM

          Bitte streichen: Wie Donald Trump die WM-Stimmung vergiftet

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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