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"aspekte"-Dokuserie "AIDS – In Zeiten der Liebe" im ZDF

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Mainz (ots)

Ost-Berlin Anfang der 1980er Jahre: Der junge Künstler Heiko Zolchow hat sein Coming-out und macht als Bühnenbildner Karriere. 1984 darf er mit seiner großen Liebe, dem Schauspieler Dirk Nawrocki, die DDR erstaunlich schnell verlassen. Neu im Westen leben Heiko und Dirk ihren Traum: am Theater, in der Liebe und im Exzess. Doch dann bringt die Diagnose AIDS Heikos Leben zum Stillstand ... . Die "aspekte"-Dokuserie "AIDS – In Zeiten der Liebe" erzählt eine wahre Geschichte über Liebe, Krankheit und Kunst im geteilten Deutschland – und darüber, wie AIDS Menschen trennte und am Ende zwei verfeindete Systeme zusammenarbeiten ließ. Zu sehen ab Donnerstag, 14. Mai 2026, im ZDF-Streaming-Portal und ab Freitag, 22. Mai 2026, jeweils freitags um 23.30 Uhr im ZDF.

Der Filmemacher und Autor Johannes Nichelmann ("Nachwendekinder – Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen", 2019) erzählt in "AIDS – In Zeiten der Liebe" mit Interviews und vielschichtigem Archivmaterial die AIDS-Krise erstmals als deutsch-deutsche Geschichte. Unter anderem durch sensibel gedrehte Reenactments zeichnet er die Biografien zweier vergessener Künstler nach: Heiko Zolchow (1955–1987) und Dirk Nawrocki (1958–1994). "Zum Glück sind diese Biografien nicht einfach verschwunden", so Nichelmann. "Sie sind noch da, in den Erinnerungen der vielen Menschen, deren Leben Heiko und Dirk berührt haben. Auch nach all den Jahren erzählen sie mit einer erstaunlichen Klarheit von diesem Paar, von der Tragik ihrer Geschichte, aber eben auch von der Kraft, die darin liegt."

Die "aspekte"-Dokuserie zeigt, wie Menschen und Gesellschaften mit Krankheit und Angst umgehen. Sie greift damit ein Thema auf, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat – zumal Fortschritte im Umgang mit HIV/AIDS keine Selbstverständlichkeit sind. Gleichzeitig gelingt es "AIDS – In Zeiten der Liebe", dieses ernste Thema mit Leichtigkeit und Lebensfreude zu erzählen.

Zu Wort kommen unter anderen Sabine Zolchow, die ehemalige Ehefrau von Heiko Zolchow, Theaterregisseur Frank Castorf, der Szenenbildner Karl-Hermann Reith, der Schauspieler Bernd Stegemann, Regisseur und Autor Jean-Claude Kuner sowie der Historiker Henning Tümmers.

Kontakt Bei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de und rudolph.k@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unterâ€¯pressedesk@zdf.deâ€¯oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie die Presseinformation zu "AIDS – In Zeiten der Liebe" - Hier finden Sie alle drei Folgen als Preview (nach Log-in) für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten

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