Hisense Gorenje Germany GmbH

Let's Party: Gorenje feiert 75 Jahre Innovation, Design und Lebensfreude

Garching bei München (ots)

Seit 1950 begleitet Gorenje das Leben in all seinen Facetten. Die Küche spielt dabei häufig eine zentrale Rolle - hier wird nicht nur gekocht, sondern gelebt. Ob bei spontanen Dinnerpartys, ausgelassenen Geburtstagsfeiern oder entspannten Abenden mit der Familie und Freunden - sie ist ein Ort, an dem alles zusammenkommt.

Doch nicht nur in der Küche macht Gorenje das Leben einfacher und schöner. Mit dem Motto "Life Simplified" bietet das Unternehmen Haushaltsgeräte, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig den perfekten Rahmen für besondere Momente schaffen. Mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, steht Gorenje seit 75 Jahren für europäische Qualität und Design, das Funktionalität und Ästhetik vereint. Seit der Gründung wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Alltag mit durchdachten Lösungen zu bereichern. Die Geräte sind nicht nur praktische Helfer, sondern auch stilvolle Begleiter.

Küchen-Party-Essentials: die Gorenje Jubiläums-Highlights

Was darf in keiner Küche und bei keiner Feier fehlen? Richtig, ein gut gefüllter Kühlschrank. Die Kühl-Gefrierkombination NRB620C6X4WFE von Gorenje ist die ideale Lösung für große Feiern und spontane Dinnerpartys. Mit 413 Litern Fassungsvermögen bietet er das größte Volumen seiner Klasse und bleibt dank No-Frost-System eisfrei. Die flexible Schublade und App-Steuerung machen ihn zum idealen Begleiter im Alltag und bei besonderen Anlässen.

Gesunde Snacks, die trotzdem knusprig und lecker sind: Die Gorenje Heißluftfritteuse AF1350DWB macht es möglich. Ob Pommes, Gemüsechips oder saftige Hähnchenstücke - mit wenig oder ganz ohne Öl gelingen die Lieblingsgerichte im Handumdrehen. Dank acht voreingestellter Programme und einfacher Reinigung bleibt mehr Zeit für die Gäste.

Was wäre eine Party ohne Pizza? Der Einbaubackofen mit PizzaPlus Funktion GO66E PIZZA350C zaubert hausgemachte Pizzen in nur 3 Minuten und 30 Sekunden bei 350 °C - knusprig, goldbraun und einfach perfekt. Mit vielseitigen Funktionen und Premium-Selbstreinigung wird er zum Star jeder Feier und verwandelt die Küche in ein italienisches Ristorante. Groß und Klein werden begeistert sein!

Für den Frischekick während besonderer Anlässe oder den Vitamin-Boost am Morgen danach: Der Slow Juicer JC200BE liefert vitaminreiche Säfte, die nicht nur das Immunsystem stärken, sondern auch sämtliche Feierlichkeiten bereichern. Dank Kaltpress-Technologie bleiben bis zu 90 Prozent der Nährstoffe erhalten, die XXL-Einfüllöffnung macht die Zubereitung besonders einfach.

Spontane Snacks für den kleinen Hunger? Der 3in1 Sandwichmaker SM703GCG ist ein echter Allrounder. Ob herzhafte Sandwiches, knusprige Waffeln oder gegrilltes Gemüse - die austauschbaren Platten machen ihn vielseitig einsetzbar. Kompakt, modern und leicht zu reinigen, ist er die perfekte Party-Begleitung.

Die ideale sowie vielseitige Küchenhilfe für Dips, Salate oder Desserts ist der Multi-Zerkleinerer S501GW. Ob Kräuter, Nüsse oder Gemüse - er sorgt für schnelle und präzise Ergebnisse, ermöglicht dank der hochwertigen Glasschale ein stabiles Arbeiten und direktes Servieren.

Ob hauchdünne Käse-Scheiben für ein angesagtes Antipasti-Board oder großzügig geschnittenes Sauerteigbrot für den puren Genuss - der Allesschneider R902A liefert präzise Ergebnisse. Die hochwertige 2-in-1-Klinge aus Solingen schneidet mühelos Brot, Käse, Gemüse oder Fleisch und wird so zum unverzichtbaren Helfer für jede moderne Küche.

Ob für den Alltag oder besondere Anlässe - die Produkte von Gorenje stehen für 75 Jahre Erfahrung, die Freude am gemeinsamen Erleben und die kleinen Momente, die das Leben besonders machen. Weitere Highlights und Informationen gibt es unter: www.gorenje.de

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell