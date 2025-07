Hisense Gorenje Germany GmbH

Globale Bühne für RGB MiniLED: Hisense setzt 116UXQ in Szene

Hisense setzt mit dem ersten RGB MiniLED der UX-Serie Maßstäbe in Sachen Farbgenauigkeit, Helligkeit und immersive Bildqualität. Das großformatige Premium-Modell in 116 Zoll basiert auf der zukunftsweisenden RGB MiniLED Local Dimming-Technologie und wird als erstes seiner Art weltweit in Serie produziert. Deutschland-Premiere feiert der 116UXQ auf der IFA in Berlin.

Zuschauern des FIFA Club World Cup 2025TM dürfte es aufgefallen sein: Hisense - offizieller Partner des Turniers - bereitet der neuesten TV-Innovation eine große Bühne. Mit einer starken Markenpräsenz auf Bandenwerbungen wirbt Hisense für den ersten RGB MiniLED und unterstreicht damit den globalen Innovationsanspruch.

Hisense ist das erste Unternehmen der Branche, dem die Serienfertigung von RGB MiniLED-TVs gelungen ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen, einfarbigen LEDs kommen beim UX-Modell einzelne rote, grüne und blaue Mini-LEDs zum Einsatz, die in Tausenden von Dimmzonen angeordnet sind. Dadurch erreicht das Gerät eine marktführende Farbraumabdeckung von bis zu 95 % BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von 8.000 Nits - für kräftige Farben, brillante Lichtpunkte und feinste Farbabstufungen.

Das 116-Zoll große Infinity Vision Display liefert ein immersives Seherlebnis jenseits konventioneller Standards. Sportübertragungen auf diesem Großbildschirm zeigen jedes Detail in beeindruckender Größe und bringen die Dynamik des Spiels direkt ins Wohnzimmer. Angetrieben von der fortschrittlichen Hi-View AI Engine X optimiert der UXQ TV Bild und Ton in Echtzeit. Ob Fußballspiel, Spielfilm oder Gaming - jede Szene wird individuell abgestimmt, um maximale Wirkung zu erzielen.

Das visuelle Erlebnis wird durch das integrierte 6.2.2 CineStage X Surround-System zusätzlich verstärkt. In Zusammenarbeit mit der renommierten Opéra de Paris entwickelt, verschmelzen hier akustische Präzision und elegantes Design zu einem audiovisuellen Gesamtkunstwerk. Jeder UXQ TV ist eine Hommage an die Klangarchitektur klassischer Opernhäuser.

Mit dem 116-Zoll UXQ TV setzt Hisense neue Standards im High-End-Segment: RGB-MiniLED-Technologie, rekordverdächtige Bildschirmgröße und intelligente Optimierung für jeden Inhalt - ein echtes Statement für alle, die Heimkino auf höchstem Niveau erleben wollen. In Deutschland wird der Hisense Flagschiff-TV auf der IFA (5.-9.9.2025) erstmals einem breiten Publikum live vorgestellt.

