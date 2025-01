Hisense Gorenje Germany GmbH

CES 2025: Hisense setzt mit KI und TV-Display Innovationen neue Maßstäbe

Garching (ots)

Erfolgreicher Jahresstart für Hisense: Mit dem eindrucksvollen Messe-Auftritt auf der CES untermauert Hisense seinen Premium-Anspruch und stellt die Weichen für die Zukunft. Mit dem neuen TriChroma LED-Fernseher, dem riesigen 136 Zoll Micro-LED-Display und innovativen Smart-Living-Lösungen begeisterte Hisense die Messebesucher in Las Vegas.

Unter dem Motto "AI your Life" zeigte Hisense an vier spannenden Messetagen auf der CES seine Vision der Zukunft, in der künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle spielt, um Technologien noch intuitiver und effektiver zu machen. Die firmeneigene Hi-View AI Engine ermöglicht Echtzeit-Optimierungen der Bild- und Tonqualität und bildet die Grundlage für wegweisende Display-Technologien.

Erster RGB Mini LED TV

Eindrucksvollstes Beispiel für die Innovationsstärke von Hisense: die Präsentation des neuen 116-Zoll TriChroma LED TV (116UX), der das Home Entertainment neu definiert. Zum ersten Mal kommt die RGB Local Dimming Technologie hier für ein Endkunden Modell zum Einsatz. Anstatt des üblichen weißen und blauen Mini-LED-Backlight setzt Hisense auf rote, grüne und blaue LEDs. Diese können unabhängig voneinander gedimmt werden und sorgen für unübertroffene Werte in punkto Helligkeit, Kontrast und Farbpräzision. Mit 97%* des BT. 2020 Farbraums ist Hisense führend und läutet damit eine neue Ära der Mini-LED Displays ein.

Micro-LED in 136 Zoll

Als ein weiteres vielbeachtetes Messehighlight zeigt Hisense seinen ersten Micro-LED-TV in beeindruckenden 136 Zoll (136MX). Hisense ist angetreten, um Micro-LED Technologie für einen breiten Markt zugänglich zu machen und der wachsenden Nachfrage nach größeren, immersiveren Displays gerecht zu werden. Gleichzeitig verspricht Micro-LED langlebige Technik, ein dynamisches Kontrastverhältnis, tiefe Schwarztöne und herausragende Helligkeitswerte. Mit bis zu 10.000 Nits übertrifft Hisense bestehende Standards und stellt die Weichen für die Zukunft der Display-Entwicklung.

Neue Laser-TV Generation

Auch im Bereich der Laser-TVs untermauert Hisense den Premium-Anspruch und präsentiert mit dem L9Q das neueste Laser-TV Flagschiff. Dank TriChroma Technolgie werden 110% des BT.2020 Farbraums erreicht, was für eine beispiellose Farbgenauigkeit und lebensechte Details sorgt. Mit der nochmals verbesserten Helligkeit von bis zu 5.000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 liefert der L9Q auch in hellen Räumen ein kristallklares Bild. Im Lieferumfang ist ein Ambient Light Rejection Screen in den Größen zwischen 100 und 150 Zoll.

Mehrdimensionale Klanglandschaften

Für die passende Soundkulisse ist ebenso gesorgt: Das kabellose HT Saturn Soundsystem kombiniert modernste Soundtechnologie mit intuitiven Funktionen und innovativen Möglichkeiten zur Raumkalibrierung. Das System umfasst vier kabellose Satellitenlautsprecher sowie einen eigenständigen 6,5-Zoll-Subwoofer und punktet daher mit maximaler Flexibilität

Sühel Semerci, Executive Vice President Hisense Gorenje Germany GmbH, zeigt sich begeistert: "Wie jedes Jahr war die CES ein eindrucksvolles Erlebnis, bei dem Hisense erneut gezeigt hat, wie die Zukunft des Fernsehens aussehen wird. Mit den Innovationen untermauern wir unseren Premium-Anspruch und stellen die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Ich freue mich schon jetzt auf die Markteinführung des neuen 2025 TV Line-Up auf dem deutschsprachigen Markt und das Feedback unserer Handelspartner!"

Alle Infos zu Hisense unter: www.hisense.de

Einen Eindruck vom Hisense CES-Messeauftritt erhalten Sie via Video unter: https://youtu.be/YYt2RigArUY

*Hisense PQ Lab Test Ergebnis

