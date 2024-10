Hisense Gorenje Germany GmbH

Hisense startet mit Markenkampagne in Deutschland durch: Manuel Neuer beweist Klarheit im Moment der Wahrheit

Bild-Infos

Download

Garching (ots)

Hisense und Manuel Neuer passen bestens zusammen. So viel steht seit der EURO 2024 fest. Jetzt startet Hisense die nächste Phase der Zusammenarbeit und präsentiert eine Markenkampagne, um die Positionierung als führende Marke für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik in Deutschland weiter zu stärken. Der Claim: "Klarheit im Moment der Wahrheit" verdeutlicht den eigenen Anspruch an Exzellenz.

Die nationale Markenkampagne, die den Toptorwart eindrucksvoll ins Rampenlicht rückt, feierte pünktlich zur IFA 2024 ihren Start mit einer Cashback-Aktion. Im Oktober wird die Kampagne mit weiteren Highlights auf allen digitalen Kanälen und direkt am Point-of-Sale fortgesetzt, um maximale Sichtbarkeit und Reichweite zu erzielen. Zentrales Element ist ein aufwendig produzierter Markenfilm, der die Marke Hisense unter dem Motto: "Klarheit im Moment der Wahrheit" unmissverständlich mit den Attributen Spitzenleistung, Erfolg und Exzellenz assoziiert.

Manuel Neuer als Topathlet steht wie kein anderer für Spitzenleistung im Fokus und verkörpert diese Werte als Protagonist des Spots. Durch die Einführung der zweiten Protagonistin, Claire, einer erfolgreichen Businessfrau, wird kreativ dargestellt, dass das Streben nach Exzellenz weit über den Spitzensport hinausgeht. Hisense-Produkte dienen als unverzichtbare Begleiter, die Claire in ihrem anspruchsvollen Alltag unterstützen - vom frühen Morgen bis in den späten Abend, und so zu ihrem persönlichen Impulsgeber für Höchstleistungen werden.

Hollywoodreife Produktion

Entstanden ist der 45-sekündige Spot, der auch in weiteren Cut-Down-Varianten ausgespielt wird, in Europas führendem VR-Produktionsstudio Hyperbowl in Penzing nahe München. Auf einer 500m2 großen gebogenen LED-Wand werden Hintergründe in Echtzeit erzeugt und bei Kamerafahrten live angepasst. So entsteht ein realistisches Surrounding auf visuell höchstem Niveau. "Dass wir diese Technik, die bereits mehrfach für Hollywood-Produktionen zum Einsatz kam, für unseren Marken-Spot mit Manuel Neuer nutzen konnten, freut uns enorm. Es ist absolut State of the Art und passt punktgenau zur Aussage unserer Kampagne und unserem Anspruch", betont Anja Zankl, Head of Marketing, Hisense Gorenje Germany GmbH.

Wertvolle Handelsunterstützung

Auch am Point of Sale wird der Clip in adaptierter Form ausgespielt und unterstreicht damit die bereits stattfindenden verkaufsunterstützenden Kampagnen-Maßnahmen. Zentrale Anlaufstelle für die Endverbraucher ist die Landing Page (https://hisense.de/gewinnspielmarathon/), auf der wöchentlich Gewinnspiele durchgeführt werden. Darüber hinaus hält der Newsletter interessierte Kunden immer auf dem Laufenden.

"Wir bieten dem Handel mit unserer Markenkampagne eine wertvolle Unterstützung, von der alle Seiten profitieren können. Die Markenbekanntheit von Hisense ist in Deutschland im Rahmen des EURO 2024 Sponsorings laut Valicon Brand Research nachweislich um 15 Punkte* gestiegen. Ein Spitzenwert im europaweiten Vergleich. Darauf bauen wir auf und bieten mit Manuel Neuer als Markengesicht eine hervorragende Wiedererkennung", ist sich Sühel Semerci, Executive Vice President, Hisense Gorenje Germany GmbH, sicher.

Die Longversion des Markenfilms auf YouTube unter: https://www.youtube.com/watch?v=i0lP14ASOTk

Weitere Informationen unter www.hisense.de

*Quelle: Valicon Brand Research, Studie "Hisense sponsortrack Germany", UEFA EURO 2024, durchgeführt im Juli 2024.

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell