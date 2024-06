Hisense Gorenje Germany GmbH

In Fußballstimmung: Hisense ist startklar für die UEFA EURO 2024

Garching (ots)

Der Countdown zur Heim-EM läuft. Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024(TM) ist Hisense startklar und präsentiert mit der spanischen Torwart Legende Iker Casillas einen zweiten Markenbotschafter für die globale Beyond Glory Kampagne. Mit spannenden Aktionen am POS und in den offiziellen UEFA Fan Zonen sowie mit einer interaktiven Roadshow wird Hisense die Fußball-Euphorie und damit die Kauflaune anfeuern.

Kurz vor Start der UEFA EURO 2024(TM) sichert sich Hisense, führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, eine weitere Torwart-Legende als Markenbotschafter: Neben Manuel Neuer wird der ehemalige Torhüter von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft, Iker Casillas, das Gesicht der globalen Beyond Glory Kampagne sein.

"Wir freuen uns sehr, jetzt zwei der besten Torhüter aller Zeiten mit an Bord zu haben. Insbesondere bei der Ansprache der internationalen Fans in und rund um die Stadien sind wir mit dem Duo aus Manuel Neuer und Iker Casillas bestens aufgestellt", freut sich Anja Zankl, Head of Marketing Hisense Gorenje Germany GmbH.

Roadshow: Hisense Beyond Glory Tour

Hisense wird während der UEFA EURO 2024(TM) ganz nah bei den Fans sein. In Berlin und München stehen in den offiziellen Fan Zonen der UEFA speziell konzipierte Aktionsflächen bereit, die die Hisense Produkte erlebbar machen. Ein besonderes Highlight ist die Hisense Beyond Glory Tour, eine interaktive Roadshow, die in den Gastgeberstädten München, Frankfurt, Köln, Leipzig und Berlin Halt machen wird. An prominenten Orten der jeweiligen Stadt wird Hisense präsent sein und Fans die Möglichkeit geben, die Hisense TVs, Kühlschränke & Co in Augenschein zu nehmen, während sie ihre Fußball-Skills unter Beweis stellen. An einem der Tourstopps wartet zudem ein einmaliges Erlebnis: Iker Casillas wird live vor Ort sein und die Fans persönlich begrüßen.

Sichtbar am POS

Am Point of Sale konzentriert sich hierzulande alles auf den Markenbotschafter Manuel Neuer. Im Rahmen der nationalen EM-Kampagne stattet Hisense die Handelspartner mit aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien aus, die den deutschen Nationaltorhüter in Kombination mit dem Hisense Produkten prominent in Szene setzen.

Ein gutes Beispiel sind die Aktivierungen rund um das TV Sortiment: "In unserem aktuellen TV Line-Up setzen wir unter anderen einen Fokus auf große Zollgrößen. Was liegt da näher als Manuel Neuers beeindruckende Armspannweite ins Spiel zu bringen? Unseren 100 Zoll TV der U7 Serie hält nun wirklich nicht jeder", erklärt Anja Zankl.

Bei ausgewählten Handelspartnern in neun deutschen Städten wird es zudem Aktionsflächen geben, auf denen Kunden und Fußballfans in die Rolle des Video Assistenten schlüpfen. Dank der erstklassigen Bildqualität der Hisense TVs erleben sie Spielsituationen hautnah mit und können für regelkonforme Entscheidungen sorgen.

Neben den POS- und Out of Home-Aktivierungen spielt Hisense die EM-Kampagne auf den digitalen Kanälen ebenso wie mit gezielten Maßnahmen in TV und Radio aus. Eine großangelegte Cashback-Aktion, die am 1. Mai 2024 gestartet ist, soll für einen zusätzlichen Abverkaufspush sorgen.

Informationen zur Hisense Cashback Aktion unter: https://cashback.hisense.de/

