Hisense weltweit auf Platz 2 im ersten Quartal 2024

Garching (ots)

Laut neuester Daten des international führenden Marktforschungsinstituts Omdia belegt Hisense mit einem Liefervolumen von 6,32 Mio TVs weltweit den zweiten Platz. Bei 100 Zoll Fernsehern führt Hisense das Ranking an.

Hisense, weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, hat seine Wettbewerbsstärke im globalen Haushaltsgerätesektor weiter ausgebaut. Laut den neuesten Daten des führenden internationalen Marktforschungsinstituts Omdia erreichte das weltweite Liefervolumen von Hisense Fernsehern im ersten Quartal 2024 insgesamt 6,32 Millionen. Damit belegt Hisense in den Jahren 2022 bis Q1 2024 weltweit den zweiten Platz.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Hisense weltweit 13,6% Anteil an der Gesamtzahl der TV-Auslieferungen. Im gleichen Zeitraum liegt der globale Umsatzanteil bei 12,1%. Damit rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 beim TV-Liefervolumen und auf Platz 1 bei 100 Zoll Fernsehern. Beim Liefervolumen der Laser-TVs erzielte Hisense als Technologie- und Marktführer in diesem Bereich einen Anteil von 53,4% in Q1 2024.

Hisense präsentiert den offiziellen TV der UEFA EURO 2024 (TM)

Die neuesten Zahlen bestätigen Hisense anhaltenden Erfolg in einem hart umkämpften Markt. Ein Schlüssel hierfür sind qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen sowie die Innovationsstärke, die zur Entwicklung neuer Technologien führt, die das tägliche Leben erleichtern. Ein aktuelles Beispiel ist der Mini LED TV U7KQ, der als offizieller Fernseher der UEFA EURO 2024 (TM) das Fußballerlebnis auf ein neues Niveau bringt. Speziell für Sportfans und Gamer entwickelt, ist der U7N mit einer hohen Bildwiederholrate von 144 Hz, 120 Hz Ultra Motion und AI Sports Mode ausgestattet, um die Zuschauer mitten ins Spielgeschehen zu versetzen.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024(TM) hat Hisense kürzlich seine Kampagne "BEYOND GLORY" mit den globalen Markenbotschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer gestartet. Hisense tritt in diesem Jahr das dritte Mal in Folge als Partner der UEFA-Europameisterschaft auf und nutzt diese bedeutende Möglichkeit, weltweit Aufmerksamkeit für die Marke Hisense zu generieren.

