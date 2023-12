MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Gemeinschaftsproduktion „YOUR SONGS“ geht mit vielen musikalischen Topstars in die zweite Runde

Take That, Anastacia, Wincent Weiss, Ronan Keating, Zoe Wees, Adel Tawil, Wanda, Jeanette Biedermann und Gregor Meyle sind allesamt Stars, die die große Liebe zur Musik eint. In der zweiten Ausgabe von YOUR SONGS erzählen sie ihre Geschichten über die Kraft der Musik und präsentieren ihre ganz persönlichen Songs. Die von Jeanette Biedermann und Gregor Meyle moderierte Show ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar und am 15. Dezember, 22.20 Uhr im Ersten zu sehen. Im MDR-Fernsehen läuft die Show am 4. Januar um 20.15 Uhr.

Unterstützt werden die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne vom MDR-Sinfonieorchester und einer achtköpfigen Studioband. Dabei hat jeder ihrer Songs eine Geschichte, die es zu erzählen gilt.

Unter anderem sprechen Take That über ihren erfolgreichsten Song „Back for Good“ und was dieser mit der Band gemacht hat. Zoe Wees erklärt die Geschichte hinter ihrem Megahit „Control“, Wincent Weiss liebt es, Songs zu schreiben, die direkt ins Herz und in den Kopf gehen und wird dabei weihnachtlich-sentimental. Adel Tawil erzählt über die Zeiten bei „Ich + Ich“ und die großartige Zusammenarbeit mit Annette Humpe. Ronan Keating weiß gut, dass das Leben einer Achterbahnfahrt gleicht und überrascht gemeinsam mit Gastgeberin Jeanette Biedermann im Duett. Die Austro-Rocker Wanda ermutigen dazu, die Liebe anzunehmen und dabei auch Risiken einzugehen und natürlich präsentieren sie ihre Hymne für die Liebe „Bologna“. Weltstar Anastacia ist der Sonnenschein auf dem Gesprächssofa, sie spricht offen über ihre persönlichen Schicksalsschläge und hat ihre größten Songs dabei. Gastgeber Gregor Meyle verleiht der Show besonderen Glanz, „Weil sich träumen lohnt“ ist sein neuer Song und der geht direkt ins Ohr und Herz.

Wenn neun großartige Künstlerinnen und Künstler sich treffen, um Musik zu machen, entstehen tolle musikalische Momente. YOUR SONGS präsentiert 23 Lieder in zum Teil noch nie aufgeführten Versionen.

Peter Dreckmann, MDR-Unterhaltungschef:

„YOUR SONGS ist bereits die zweite Ausgabe einer außergewöhnlichen Musikshow! Es macht richtig Spaß zu sehen, wie die unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler mit der Band und dem Orchester auf der Bühne agieren und wie sie sich auf dem Talk-Sofa austauschen. Diese Show zeigt, was wir für tolle Singer/Songwriter im Bereich Popmusik in diesem Land und in Europa haben. Das ist unser Anspruch. Mit guter Musik und mit spannenden Geschichten gutes Programm zu machen.“

YOUR SONGS ist eine Eurovisionssendung und eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, SWR und ORF für die ARD Mediathek und DAS ERSTE.

Pünktlich zur Ausstrahlung im Ersten erscheint am 15. Dezember eine neue Ausgabe von „Mittendrin - der MDR-Podcast“, in der das Moderationsteam Jeanette Biedermann und Gregor Meyle, MDR KLASSIK-Chefin Annette Josef und MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann über die Zusammenarbeit bei YOUR SONGS sprechen.

