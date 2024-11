Hisense Gorenje Germany GmbH

Crunchtime für Handballfans: Gorenje ist erstmals offizieller Partner der Women's EHF EURO 2024

Die Bälle fliegen wieder: Nach der erfolgreichen Handball-Heim-EM der Männer im Januar dieses Jahres, sind jetzt die Frauen an der Reihe. Gorenje ist auch bei der Women's EHF EURO 2024 als offizieller Partner mit von der Partie und setzt ein Zeichen für den Frauensport. Mit einer Social Media Kampagne zeigt Gorenje, warum Pizza zum perfekten Handball-Erlebnis dazugehört und wie die Zubereitung des Pausensnacks in Rekordzeit gelingt.

Während der Women's EHF EURO 2024, die vom 28.11.-15.12.2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz ausgetragen wird, wird die Marke Gorenje wieder einmal kaum zu übersehen sein. Seit 2017 präsentiert sich Gorenje als Partner des Handballs und ist seitdem mit Sponsorings der Europameisterschaften der Herren aktiv. In diesem Jahr wird das Engagement erstmals auf das Turnier der Damen ausgeweitet und so wird Gorenje zum Jahresende erneut in allen Handball-Stadien und Arenen auf Bandenwerbungen präsent sein.

Neben der gesteigerten Markenwahrnehmung liegt Gorenje auch die soziale Verantwortung am Herzen: "Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit gehören zu unseren wichtigsten Unternehmenswerten. Daher freut es uns umso mehr, jetzt auch bei der Frauen-Handball-EM mit der Marke Gorenje ein Zeichen zu setzen. Wir unterstützen das Turnier, um für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung des Frauensports zu werben und sehen das Sponsoring als gute Möglichkeit, für Chancengleichheit - egal ob im Sport oder im Beruf - zu sensibilisieren", betont Anja Zankl, Head of Marketing, Hisense Gorenje Germany GmbH.

Hände frei für Pizza und Torjubel

Gorenje nutzt die Aufmerksamkeit des Turniers, um sich bei den Handballfans als zuverlässiger Partner im Haushalt ins Spiel zu bringen. Denn wenn zu Hause dank effizienter Haushaltsgeräte alles rund läuft, hat man bekanntlich mehr Zeit für die schönen Dinge - wie zum Beispiel Handball. Im Fokus der reichweitenstarken Social Media Kampagne steht ein ganz besonderes Produkt, das die Zubereitung der Pausensnacks revolutionieren kann: Der PizzaPlus Einbaubackofen sorgt dank innovativer Technologie für knusprig krosse Pizza in nur 3,5 Minuten - ideal also für die 10-minütige Halbzeitpause beim Handball.

Während der Women's EHF EURO 2024 bewirbt Gorenje den PizzaPlus Ofen via Instagram, Facebook, TikTok und YouTube mit einer Kampagne unter dem Titel: "Crunchtime für Handballfans". Auf einer Landingpage haben die Fans zudem die Möglichkeit tolle Preise wie zum Beispiel VIP-Tickets für das Gruppenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Innsbruck zu gewinnen. Natürlich wird auch ein PizzaPlus Backofen verlost, damit der oder die glückliche Gewinner:in sich auf eine besonders genussvolle Crunchtime freuen kann.

Weitere Informationen zur Aktion unter: https://de.gorenje.com/ehf-women-handball

