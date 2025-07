Playroll

Playroll gewinnt 2025 Stevie® Awards und festigt damit seine Rolle als am schnellsten wachsender EOR-Herausforderer

Ernennung zum Global HR Solution Provider of the Year für die Revolutionierung der grenzüberschreitenden Personalbeschaffung

Playroll, die globale Arbeitsvermittlungsplattform, die die Einstellung von Mitarbeitern in mehr als 180 Ländern vereinfacht, hat sich bei den 2025 Stevie® Awards für großartige Arbeitgeber zwei Spitzenauszeichnungen gesichert:

Gold : Global HR Solution Provider of the Year

: Global HR Solution Provider of the Year Silber: HR Technology Solution Provider of the Year

Diese Auszeichnungen würdigen den auf Compliance ausgerichteten Ansatz von Playroll im Bereich der globalen Beschäftigung, der auf Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Talente schneller einzustellen, 100 % Compliance zu gewährleisten und bis zu 60 % der bisherigen EOR-Kosten einzusparen – ohne bestehende HR-Systeme zu ersetzen.

„Playroll wurde entwickelt, um das schwierigste Problem im Personalwesen zu lösen: wie man global agieren kann, ohne die Gemeinkosten zu erhöhen oder die Kontrolle zu verlieren", sagte Brendon Silver, CEO von Playroll. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Unternehmen, die an einen besseren Weg geglaubt haben. Unsere Aufgabe ist es, die weltweite Personalbeschaffung so reibungslos wie die lokale Einarbeitung zu gestalten, wobei die Compliance so stark ist, dass sie unsichtbar bleibt."

Darum gewinnt Playroll Marktanteile

Im Gegensatz zu herkömmlichen Employer-of-Record-Anbietern, die eine komplette Systemumstellung erfordern, lässt sich Playroll in die bestehende HR-Infrastruktur integrieren. Dies bedeutet eine schnellere Einarbeitung, die mit der Geschwindigkeit von Startups mithalten kann, eine unternehmensgerechte Compliance und ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis.

„Angesichts der weltweit zunehmenden Personalbeschaffung und der wachsenden Compliance-Risiken ist die Auszeichnung von Playroll ein Meilenstein für den Aufstieg modularer, mitarbeiterorientierter HR-Infrastrukturen", fügte Erez Golan, Mitbegründer und Geschäftsführer, hinzu.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale:

1-2 Tage Onboarding in 180+ Märkten

White-Label- und integrierte EOR-Lösungen für Wiederverkäufer und globale Partner

Eine auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtete Infrastruktur, die von der VAT IT Group unterstützt wird (mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Steuern/Recht)

Bis zu 60 % Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Anbietern

4.7/5 G2-Bewertung mit mehr als 24 Abzeichen allein 2025

Mit einem Wachstum von 300%, 24 G2-Badges und Kunden wie Ricola, HSP Group, NBA und Jaeger entwickelt sich Playroll zur bevorzugten Infrastruktur für globale HR-Teams und eingebettete SaaS-Plattformen.

Das sagte die Jury

„Playroll bietet eine kostengünstige, modulare und compliance-orientierte Alternative in einem EOR-Bereich, der von starren, kostenintensiven etablierten Anbietern dominiert wird."

„Die Plattform des Unternehmens liefert einen echten Mehrwert – sie ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, eine schnelle Einarbeitung und erhebliche Einsparungen in verschiedenen Branchen und Regionen."

Informationen zu Playroll

Playroll ist eine globale Beschäftigungsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, internationale Teams einfach einzustellen, zu bezahlen und zu verwalten. Mit Plug-and-Play EOR- und Payroll-Lösungen ermöglicht Playroll ein schnelles, konformes globales Wachstum.

