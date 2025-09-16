ADAC

ADAC Stauprognose: 19. bis 21. September

Vor allem im Süden viel Verkehr

München (ots)

Auch nach dem Ende der Sommerferien bleibt das Verkehrsaufkommen hoch. Intensive Baustellentätigkeit, dichter Pendlerverkehr sowie Urlaubs- und Freizeitverkehr sorgen für ein hohes Staurisiko. Schwerpunkte liegen auf den Verbindungen in die Alpen und Mittelgebirge sowie an die Küsten. Besonders betroffen sind nach ADAC Angaben die süddeutschen Autobahnen. Rund um München dürfte die Lage zusätzlich angespannt sein, da am Samstag, dem 20. September, das Oktoberfest beginnt.

Diese Strecken gelten als besonders staugefährdet (beide Richtungen):

Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund

Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund A2 Hannover - Braunschweig - Magdeburg

Hannover - Braunschweig - Magdeburg A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

Frankfurt - Würzburg - Nürnberg A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg

Basel - Karlsruhe - Heidelberg A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7 Flensburg - Hamburg sowie Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

Flensburg - Hamburg sowie Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A9 München - Nürnberg

München - Nürnberg A61 Mönchengladbach - Koblenz

Mönchengladbach - Koblenz A81 Heilbronn - Stuttgart

Heilbronn - Stuttgart A93 Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Für zusätzliche Verzögerungen sorgen an diesem Wochenende mehrere Vollsperrungen, unter anderem auf der A1, A4, A14 und A20. Verkehrsteilnehmer sollten sich daher frühzeitig über Umleitungen informieren.

Auch im benachbarten Ausland bleibt die Staugefahr bestehen, insbesondere bei schönem Wetter auf den Strecken in die Alpen. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route.

Auf der Brennerautobahn in Österreich finden im Bereich der Luegbrücke weiterhin umfangreiche Bauarbeiten statt. Zwar ist der Verkehr an Wochenenden zweispurig, dennoch muss mit Behinderungen gerechnet werden. In Frankreich/Italien ist der Mont-Blanc-Tunnel noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

An allen deutschen Grenzen muss mit verschärften Einreisekontrollen gerechnet werden. Besonders betroffen sind insbesondere die Autobahnübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim). Auch bei der Ausreise kann es, je nach Land, zu Verzögerungen kommen.

Der ADAC erinnert daran, im Stau stets eine Rettungsgasse freizuhalten, damit Einsatzfahrzeuge schnell und sicher zum Unfallort gelangen können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

