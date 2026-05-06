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Doku über "Ein Jahr schwarz-rote Regierung" jetzt im ZDF streamen

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Mainz (ots)

Heute, am 6. Mai, ist die Bundesregierung seit einem Jahr im Amt. Was hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD bislang erreicht? Wo ringt sie um ihren Kurs? Gelingt es, Versprechen einzulösen, oder ist sie häufiger mit internen Konflikten beschäftigt? Die Dokumentation "Im Maschinenraum der Macht – Ein Jahr schwarz-rote Regierung", am Dienstag, 12. Mai 2026, 20.15 Uhr linear im ZDF, eröffnet einen authentischen Zugang zu einem politischen Jahr voller Wendungen, Konflikten und Belastungsproben. Der Film von Bernd Benthin und Lars Seefeldt ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

Das erste Regierungsjahr bietet reichlich Konfliktstoff: die erbitterte Rentendebatte, Auseinandersetzungen über die Besetzung eines Richterpostens am Bundesverfassungsgericht, die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zunehmende internationale Spannungen, die auch durch die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zusätzlich an Schärfe gewinnen. Der Film begleitet zentrale Figuren der Regierung über viele Monate hinweg. Wie finden sie Kompromisse? Wo stoßen sie an politische, organisatorische oder persönliche Grenzen? Die Langzeitbeobachtung folgt ihnen durch Sitzungswochen und Krisentreffen, auf Reisen im In- und Ausland, bei Parteitagen und in Wahlkämpfen.

Begleitet werden Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, Innenminister Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn, Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan sowie die Generalsekretäre Carsten Linnemann (CDU) und Tim Klüssendorf (SPD).

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

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