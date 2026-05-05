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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/26

Mainz (ots)

Woche 19/26

Mi., 6.5.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 1.00     Die Spur   (VPS 22.45/HD/UT)
          In Jeffrey Epsteins E-Mail-Postfach 
          Film von Lucas Eiler und Tim Gorbauch
          Kamera: Brian Dentz, Henrik Eichmann, Felix Korfmann, Sebastian Wagner
          Deutschland 2026


Do., 7.5.

 0.45     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
          Bitte Ergänzung beachten:
          Atomkraft: Ja! oder Nein danke!



Woche 20/26

Fr., 15.5.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kampf der Frauen
          Wann wechselt die Scham die Seite?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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