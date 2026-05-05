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ZDF-Programmänderung ab Woche 19/26

Mainz (ots)

Woche 19/26 Mi., 6.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.00 Die Spur (VPS 22.45/HD/UT) In Jeffrey Epsteins E-Mail-Postfach Film von Lucas Eiler und Tim Gorbauch Kamera: Brian Dentz, Henrik Eichmann, Felix Korfmann, Sebastian Wagner Deutschland 2026 Do., 7.5. 0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Bitte Ergänzung beachten: Atomkraft: Ja! oder Nein danke! Woche 20/26 Fr., 15.5. 23.30 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Kampf der Frauen Wann wechselt die Scham die Seite?

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