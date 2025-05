ZDF

Europäischer Pressepreis für ZDF-Recherche zu Folter in Aserbaidschan

Die ZDF-Redaktion "frontal" deckte mit internationalen Partnermedien auf, dass Millionen Euro aus Brüssel in Foltergefängnisse in Aserbaidschan geflossen sind. Diese Recherche wurde bei der Verleihung der "European Press Prize“ am 28. Mai 2025 im italienischen Bari ausgezeichnet.

Die internationale Recherche "The Baku Connection", an der das ZDF gemeinsam mit dem Investigativ-Netzwerk Forbidden Stories und 14 weiteren internationalen Medien beteiligt war, erhielt den Special Award des European Press Prize. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der "großartigen Zusammenarbeit und Solidarität im Beruf". Journalisten in ganz Europa hätte weiter recherchiert und Recherchen veröffentlicht, nachdem Journalisten in Aserbaidschan wegen ihrer Arbeit inhaftiert wurden.

Die Recherche-Bedingungen in Aserbaidschan

Im November 2023 wurden die Abzas-Journalisten Ulvi Hasanli, Sevinc Vaqifqizi und das Verwaltungsmitglied des Teams, Mahammad Kelakov, festgenommen. Die Journalisten von Abzas Media sitzen bis heute hinter Gefängnismauern. Sie gehörten zu den letzten im Land, die zu Missständen des Alijew-Regimes recherchierten. Nach der Verhaftung ihrer Kollegen in Aserbaidschan setzten 40 Journalisten aus 15 Medienunternehmen die Arbeit von Abzas Media unter der Koordination von Forbidden Stories fort.

Die Recherche-Partner

Zu den Recherchepartnern des ZDF bei The Baku Connection gehörten neben dem Investigativ-Netzwerk Forbidden Stories unter anderen das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Paper Trail Media, Der Standard, Le Monde und The Guardian.

Infos zum Europäischen Pressepreis

Der Europäische Pressepreis würdigt herausragende Leistungen im europäischen Journalismus. Er wird von einer Reihe von Stiftungen und Organisationen ermöglicht, die Qualitätsjournalismus in Europa fördern. Der Preis würdigt außergewöhnliche journalistische Leistungen und wurde bei der Verleihung am Mittwoch, 28. Mai 2025, in der italienischen Stadt Bari überreicht.

