Tiefe Seen, dunkle Höhlen: "Terra X – Faszination Wasser" mit Uli Kunz im ZDF

Warum sind nur einige Höhlen mit Wasser gefüllt? Wie entstehen Höhlen oder Seen, und was sind Gründe dafür, dass sie sich verändern? Diesen und weiteren Fragen geht Meeresforscher Uli Kunz in zwei neuen Folgen von "Terra X: Faszination Wasser" auf den Grund und taucht in die faszinierende Welt unter Wasser ein. Ab Mittwoch, 4. Juni 2025, im ZDF-Streaming und sonntags, ab 8. Juni 2025, 19.30 Uhr, im ZDF.

Höhlen: Spuren der Maya und Tiermalereien aus der Steinzeit

Wasser hat über Jahrtausende atemberaubende Höhlenlandschaften geformt. Die meisten Wasserhöhlen der Welt sind noch unerforscht, denn sie sind nur erfahrenen Tauchern zugänglich. Uli Kunz begleitet in "Terra X: Faszination Wasser – Höhlen" Forscher auf Expeditionen in einzigartige wasserführende Höhlensysteme. Seine Reise führt ihn unter anderem in die Unterwelt der mexikanischen Halbinsel Yucatán, wo er auf Spuren der Maya trifft, in das Innere des Bergmassivs bei Berchtesgaden und nach Südfrankreich in die Cosquer-Höhle, die rätselhafte Tiermalereien aus der Steinzeit ziert. "Für viele Menschen, die klaustrophobische Zustände haben, ist das garantiert nichts", sagt Uli Kunz im Interview über Höhlentauchgänge. Er hingegen fühle sich dort pudelwohl, weil er sich auf seine Ausbildung, seine Ausrüstung und sein Team verlassen könne: "Und dann kann ich so eine Höhle, so einen Ort, der unglaublich selten von Menschen besucht wird, wirklich genießen." Das ganze Interview mit Uli Kunz finden Sie in der ZDF-Pressemappe.

Seenvielfalt: süß, salzig, vereist – oder bonbonrosa

Ob als Trinkwasserquelle, Lebensraum oder Naturwunder: Seen sind dynamische Ökosysteme, die sich im stetigen Wandel befinden. Mehr als 100 Millionen Seen gibt es auf der Welt. Die meisten sind süß, andere salzig, manche vereist, wieder andere rosa wie ein Erdbeerbonbon. Sie sind Hotspots der Artenvielfalt – und für den Menschen unverzichtbar. Für die Folge "Terra X: Faszination Wasser – Seen" erkundet Uli Kunz die größten, tiefsten und außergewöhnlichsten Seen der Welt – vom Bodensee bis zum Baikalsee, von den afrikanischen Salzseen bis zu den amerikanischen Großen Seen. Seine Reise beginnt in Schweden, dem Land der 100.000 Seen. Mit dem Kanu erkundet Uli Kunz den Vänern, den größten See im westlichen Europa. Der See beeindruckt mit mehr als 20.000 Inseln, sie bilden Europas größten Süßwasserarchipel. Wann und wie sind diese und die vielen anderen Seen auf der Erde entstanden? Was lebt in der Tiefe? Welche Mythen und Legenden gibt es? Uli Kunz macht sich auf Entdeckerreise.

