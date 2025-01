ZDF

Wahl 2025 im ZDF: Wie geht’s, Deutschland?

Live aus Berlin mit Dunja Hayali und Mitri Sirin

Mainz (ots)

Wie ist die Stimmung in Deutschland im Bundestagswahljahr 2025? Was beschäftigt die Wählerinnen und Wähler? Und welche Lösungen bieten Politikerinnen und Politiker für die drängendsten Probleme im Land? Antworten darauf gibt es in der Live-Sendung "Wie geht’s, Deutschland?" – zu sehen am Dienstag, 28. Januar 2025, 20.15 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl stellen sich bei Dunja Hayali und Mitri Sirin Spitzenpolitikerinnen und -politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen von Menschen aus ganz Deutschland, die via Video zugeschaltet sind.

Dunja Hayali und Mitri Sirin begrüßen im Studio in Berlin diese Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen: SPD-Chef Lars Klingbeil, Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, FDP-Chef Christian Lindner, den Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, AfD-Chefin Alice Weidel, Linken-Chef Jan van Aken und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht.

In kurzen Einspielfilmen erzählen die potenziellen Wählerinnen und Wähler von ihren Problemen und Sorgen im Alltag. Auf einer großen Video-Wand kommen sie während der gesamten Sendung "aus ihren Wohnzimmern" mit den Politikerinnen und Politikern ins Gespräch und können anhand von Emojis unmittelbar auf deren Aussagen reagieren.

