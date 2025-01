ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 05/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 27. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Trikot mit einem Autogramm von Franz Beckenbauer, ein Schmuckset, ein Ölgemälde, eine Stehleuchte und einen Christbaumständer. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 28. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring mit Saphir, Rallyeplaketten, einen Anhänger mit Diamanten und Rubinen, einen Holz-Elefanten und ein antikes Buch mit Kupferstichen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 29. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur, ein Paar Ski mit Stöcken, eine Diamantbrosche, ein Gemälde von Fritz Kuhr, Mignardise-Besteck und zwei Spielkonsolen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 30. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren Sammelbilder, eine Schenkkanne, eine Mantelkerze mit Motiven von Carl Spitzweg, ein Spielzeug-Motorrad, ein Jugendstil-Gemälde und einen Armreif. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 31. Januar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Zeichenschablonen-Set, einen Parfumflakon, ein Pflanzengefäß von Max Laeuger, einen "Samson"-Fahrradständer, eine Brosche und eine Arabeske. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

