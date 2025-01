ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?

Trump ist im Amt und arbeitet seine Agenda gut vorbereitet ab. Migration und Inflation zu bekämpfen, ist sein Versprechen und Ziel: Grenzen schließen, zurück zu billigem Öl und Gas und notfalls hohe Strafzölle für Freund und Feind. Europa und speziell Deutschland hat der Präsident besonders im Visier. Er und sein Team beleidigen und drohen. "Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?" lautet am Donnerstag, 23. Januar 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei „maybrit illner“ im ZDF.

Kurz vor der Bundestagswahl stellt sich die Frage, wie Deutschland am besten mit dem neuen US-Präsidenten umgeht. Soll man ihn kritisieren oder hofieren? Was können deutsche Parteien aus Trumps Wahl-Erfolg lernen? Braucht es nicht nur in der Sicherheitspolitik eine Zeitenwende?

Bei Maybrit Illner diskutieren der Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt, Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann, der langjährige ZDF-Autor Claus Kleber und ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

