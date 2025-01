ZDF

Samstag, 1. März 2025, 20.15 Uhr

Erzgebirgskrimi - Wintermord

Die Försterin Saskia Bergelt entdeckt in einem zugeschneiten Auto am Waldrand in Oberwiesenthal den toten Franz Kofler, den Lobbyisten einer Liftgesellschaft.

Dieser sollte die Einwohner vom Bau einer Skischaukel überzeugen. Für die Realisierung des Projektes benötigt er ein Waldstück des Forstbesitzers Lieberwirth. Doch dieser will nicht verkaufen. Die Kommissare Winkler und Szabo übernehmen die Ermittlungen.

Die Skigebiete am Fichtelberg in Oberwiesenthal und am Keilberg in Tschechien sollen durch eine Skischaukel verbunden werden. Befürworter und Gegner der Erweiterung des Skigebietes stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. Alles hängt an Friedrich Lieberwirth. Dem Forstbesitzer gehört der Wald, der für den Bau der Skischaukel unbedingt benötigt wird. Doch Lieberwirth bleibt stur, er will nicht verkaufen. Der Wald ist ihm heilig. Einzig der Lobbyist der Liftgesellschaft, Franz Kofler, scheint Lieberwirth zum Verkauf überreden zu können. Doch dann kommt Kofler unter mysteriösen Umständen bei einem Autounfall ums Leben.

Bei ihren Ermittlungen treffen Hauptkommissar Robert Winkler und seine Kollegin Karina Szabo auf Colette, die zweite Frau von Lieberwirth, die der Forstbesitzer wohl schon kurz nach dem Kennenlernen geheiratet hat sowie auf den Hotelier Henri Schütz, einen der großen Befürworter der Skischaukel. Schütz hofft auf mehr Touristen und Übernachtungsgäste durch den Ausbau des Skigebietes. Dafür hat er auch Eric Weber für seinen Skiverleih eingestellt. Eric hat jedoch eine unrühmliche Vergangenheit und musste vor Jahren wegen diverser krimineller Delikte das Erzgebirge verlassen. Robert Winkler kennt die Strafakte von Eric.

Als er herausfindet, dass dieser die Jugendliebe von Saskia Bergelt war und die beiden sich anscheinend wieder näherkommen, hegt er keinen Zweifel mehr, dass Eric der mutmaßliche Täter ist. Karina wirft ihm deshalb Befangenheit vor und geht anderen Indizien und Spuren nach. Dabei stößt sie auf eine Gruppe Umweltaktivisten, die den Ausbau des Skigebietes verhindern wollen. Sie haben Lieberwirth gedroht und ein Protestcamp in seinem Wald gebaut. Angeführt werden die Schüler von ihrer Lehrerin Claudia Lindner. Als Lieberwirth dann tot in seiner Jagdhütte aufgefunden wird, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

"Erzgebirgskrimi – Wintermord" ist bereits ab Samstag, 22. Februar 2025, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

