ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 4/25

Mainz (ots)

Woche 4/25 Do., 23.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 4.30 Uhr beachten: 4.30 zdf.formstark 4.45- Die Rosenheim-Cops (VPS 4.44/HD/AD/UT) 5.30 Eine faule Karriere (von 16.10 Uhr) Sven Hansen Igor Jeftic Michael Mohr Max Müller Miriam Stockl Marisa Burger Marie Hofer Karin Thaler Tobias Hartl Michael A. Grimm Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda Jo Caspar Christian K. Schaeffer und andere Buch: Franz-Xaver Wendleder Regie: Walter Bannert Deutschland 2013 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Fr., 24.1. 14.15 sportstudio live (VPS 14.14) Biathlon-Weltcup . . . Bitte Ergänzung beachten: ca. 16.50 Uhr Bob-Weltcup Monobob Frauen Zusammenfassung aus St. Moritz Kommentator: Felix Tusche __________________________ 23.00 aspekte Bitte Korrektur beachten: Rechtsruck – ein Jahr nach den Correctiv-Recherchen Bitte streichen: Ein Jahr nach den Correctiv-Enthüllungen Woche 5/25 Sa., 25.1. 10.00 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup . . . ca. 13.50 Uhr Eishockey: DEL, 39. Spieltag Bitte Ergänzung beachten: Düsseldorfer EG – Kölner Haie . . . ca. 14.35 Uhr Weltcup Skispringen Bitte Ergänzung beachten: Frauen, Super-Team So., 26.1. 10.13 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup . . . ca. 18.30 Uhr Bob-Weltcup Bitte Ergänzung beachten: Zweierbob Frauen und Viererbob Fr., 31.1. 23.00 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Kultur in Zeiten leerer Kassen Woche 7/25 Do., 13.2. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten: Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025 0.45 Wahl 2025 im ZDF (VPS 1.15) Deutschland, warum bist du so? Wie ready sind wir für einen Krieg? 1.15 Wahl 2025 im ZDF (VPS 0.45) Deutschland, warum bist du so? Können wir uns das Leben noch leisten? 1.45 Wahl 2025 im ZDF Die Malocher - Wirtschaftskrise vor Ort ___________________________ zu Do., 13.2. 2.30 Wahl 2025 im ZDF (VPS 2.29/HD/UT) ZDF.reportage Inflation - Wenn vom Geld nichts übrig bleibt Film von Enrico Demurray, Angelika Wörthmüller und Charlotte Gerling (vom 2.2.2025) Deutschland 2025 3.00 Wahl 2025 im ZDF (VPS 3.15) Zwischen TikTok und Wahlurne 3.45 Wahl 2025 im ZDF (VPS 4.00) Mahlzeit! Wahlzeit! 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 ("Wahl 2025 im ZDF: Spiel mit der Wahrheit" entfällt.)

