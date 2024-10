Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Wie hört sich Schwerhörigkeit an? Filmbeitrag der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR zur Sensibilisierung für Schwerhörigkeit erschienen

Mainz (ots)

Miteinander reden, seine Umgebung verstehen - das ist nicht selbstverständlich. Mehr als 5,4 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer indizierten Schwerhörigkeit. Diese Belastung im Alltag oder Berufsleben wird häufig noch unterschätzt. Denn woher kann ein Normalhörender wissen, wie ein Mensch mit Hörminderung hört? Dies darzustellen ist der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft der Hörbehinderten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V. in einem einzigartigen Filmbeitrag gelungen, bei dem erstmals die Hörsituation von schwerhörigen Menschen für Normalhörende erlebbar gemacht wird.

"Der Film veranschaulicht, was schwerhörige Menschen nicht hören und weist eindrucksvoll auf die Hürden hin, die sie im Alltag nehmen müssen. Außerdem gewinnt der Zuschauer eine Ahnung davon, welche physischen und psychischen Probleme mit einer Schwerhörigkeit einhergehen können", erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der biha, und ergänzt: "Gut zu hören, wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus. Daher raten wir Hörakustiker dazu, das Gehör frühzeitig mit einem kostenlosen Hörtest beim Hörakustiker prüfen zu lassen und sich über Möglichkeiten der Hörsystemversorgung zu informieren."

Der Film wurde zur Sensibilisierung nach Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention gedreht und gemeinsam mit schwerhörigen Menschen produziert, die sehr gut mit Hörsystemen versorgt sind.

Zu dem Film gelangen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=tw8iXCi9adY

Weitere Informationen über das Filmprojekt, Schwerhörigkeit und die Versorgung von schwerhörigen Menschen mir Hörsystemen sowie die Möglichkeit zu einem Gespräch mit biha-Präsident Eberhard Schmidt sind auf Anfrage möglich.

