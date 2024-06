ARD Das Erste

"Die Serie ist eine Überraschungstüte": Turbulenter Drehstart für acht neue Folgen von "Watzmann ermittelt"

Ab Herbst 2024 zeigt Das Erste mittwochs um 18.50 Uhr neue Folgen der beliebten Serie

Die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel), Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) samt Kollegen verschlägt es diesmal unter anderem auf einen Bergbauernhof, auf dem der Pächter kurz vor dem Burn Out steht, in ein Beerdigungsinstitut, in das Privatleben einer alternden Film-Diva und in die Abgründe einer missglückten Adoption. Außerdem taucht erstmals Luis (Thomas Walch), der Sohn von Sophia Strasser, auf. "Ich bin gespannt, wie das beim Publikum ankommt", sagt "Sophia" Katharina Leonore Goebel, die sich außerdem auf die neue Regisseurin Sophie Allet-Coche freut, "weil das neue Impulse gibt und ich gerade französisch lerne."

Seit dem 28. Mai 2024 laufen die Dreharbeiten für die sechste Staffel "Watzmann ermittelt". Die Familienserie im Ersten feierte im vergangenen Jahr mit durchschnittlich drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (13,6 Prozent Marktanteil) wieder Top-Quoten im Vorabendprogramm des Ersten. Gedreht werden die acht neuen Folgen der sechsten Staffel bis Mitte August in Berchtesgaden, am Watzmann, in Salzburg und Umgebung. Für den Herbst 2024 ist die Ausstrahlung neuer "Watzmann ermittelt"-Folgen im Ersten geplant. In 2025 werden dann die gerade gedrehten Folgen zu sehen sein.

An der Seite von Andreas Giebel, Peter Marton und Katharina Goebel spielen wieder Nepo Fitz, Paulina Rümmelein, Vanessa Eckart, Barbara Weinzierl, Leonie Brill, Eilin Aliza, Jakob Graf, Lilly Forgach und Sarah Giebel. In Episodenrollen sind u. a. Wookie Mayer, Andreas Maria Schwaiger, Pia Hänggi, Gerhard Wittmann, Jochen Matschke, Anja Klawun und Sina Wilke zu sehen.

"Wir kommen mit 'Watzmann ermittelt' ins siebte Jahr und sehen, wie der Cast richtig fest zusammengewachsen ist", sagt Produzent Oliver Schündler, "die Serie ist eine Überraschungstüte, in der die einzelnen Folgen Thriller-Elemente haben können, aber auch komisch oder emotional sind. Getragen wird das auch von den Charakteren, die sich schon vor dem Drehstart partnerschaftlich mit ihren Ideen eingebracht haben. Ein sehr aktiver und produktiver Prozess".

Peter Marton bestätigt: "Über die Zeit kannst du es nicht verhindern, dass du mit der Figur zusammenwächst. Du kannst die Haut nicht ausziehen. Die Vorlage ist nur ein Ausgangspunkt." Ein Satz, der gleich sich gleich in der ersten Woche bewahrheitete, als die Unwetterlage in den Berchtesgadener Alpen manchen Drehort unbespielbar machte. BR-Redakteurin Antje Schlüter: "Für den Showdown in einer Kiesgrube in der Nähe der Ache mussten wir kurzfristig Ersatz suchen, weil die Abhänge durch den Wasserdruck abzurutschen drohten." Herausforderungen, die das Team um Produktionsleiter und Schauspieler Moritz Sachs gemeinschaftlich meisterte.

"Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Production (Produzent: Oliver Schündler, Producerin Laura Haufe) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion haben Antje Schlüter und Elmar Jäger (beide BR). Die Bücher stammen u.a. von Antje Bähr, Angelika Schwarzhuber & Christian Lex, Herbert Kugler sowie Jochen Greve und Martin Walch. Regie führen Sophie Allet-Coche und John Delbridge.

Bis zur Ausstrahlung der neuen Abenteuer können sich die Zuschauer derzeit immer mittwochs um 18.50 Uhr die Wiederholung von "Watzmann-ermittelt"-Folgen der zweiten und dritten Staffel anschauen, die es im Ersten wieder auf hervorragende Marktanteile bringen.

