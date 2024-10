DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Fairness-Preis 2024

Verbrauchervotum: Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 75 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Faire Unternehmen begegnen der Kundschaft auf Augenhöhe, treten offen auf und sind verlässlich. Wer hier aktuell führend ist, zeigt ein Award: Der Deutsche Fairness-Preis 2024 wird heute in 75 Kategorien vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv vergeben. Die Ergebnisse lieferte eine große Verbraucherbefragung mit rund 73.000 Kundenstimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 17.10.2024, 18:35 Uhr).

Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise Aldi Talk (Mobilfunkanbieter), Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), DHL (Paketdienste), Örag Rechtsschutz (Rechtsschutzversicherungen), 123energie (Gas-/Stromanbieter), Mr. Wash (Autowaschanlagen) und Pitstop (Freie Kfz-Werkstätten). "Alle Preisträger setzen in puncto Fairness Maßstäbe in ihrer Branche. Insgesamt waren Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis meist die Garanten für eine hohe Kundenzufriedenheit", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Fairness von Unternehmen kann niemand besser beurteilen als deren Kundinnen und Kunden mit ihren persönlichen Erfahrungen. Das Verbrauchervotum macht den Fairness-Preis zu einer Auszeichnung, die für Transparenz sorgt und eine wesentliche Orientierungshilfe bietet."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder der 75 Kategorien nur jeweils ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 72.745 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 886 Anbieter; in die Auswertung gelangten 788 Unternehmen mit mindestens 80 Kundenmeinungen.

PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2024"

(alphabetische Sortierung)

Finanzen

Autobanken: BMW Financial Services (BMW Bank), Mobilize Financial Services (Renault Financial Services u. a.), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services)

Autopfand: dap - das Autopfand, Wittlich KFZ-Pfandkredithaus

Baufinanzierung Filialbanken: Hypovereinsbank, Sparda-Bank West, Targobank

Bausparkassen: Debeka Bausparkasse, Deutsche Bausparkasse Badenia, Wüstenrot Bausparkasse

ETF-Anbieter: Deka Investments, iShares, Vanguard

Finanzberatung: Dr. Klein, Interhyp, Telis Finanz

Fondsgesellschaften: Amundi, Deka Investments, Hansainvest

Geldtransfer: Moneygram, Western Union, Worldremit

Genossenschaftsbanken: Berliner Volksbank, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank Hessen

Giro- und Jugendkonten: BW-Bank, DKB Deutsche Kreditbank, Ethikbank

Kreditkarten (Emittenten): Advanzia Bank, American Express, ING

Kundenkreditkarten: ADAC Kreditkarte, Ikea Family Kreditkarte, Payback Visa Kreditkarte

Online-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Trade Republic

Pfandhäuser: Exchange AG, Grüne's Leihhäuser, Leihhaus Werdier

Privatbanken: Donner & Reuschel, HSBC Continental Europe, Quirin Privatbank

Smart Payment: Apple Pay, Barzahlen/Viacash, Paypal

Sparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Nassauische Sparkasse

Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen: Alte Leipziger, Nürnberger Versicherung, Swiss Life

Direktversicherer: CosmosDirekt, Europa, HUK24

Gesetzliche Krankenversicherer: AOK Plus, Techniker Krankenkasse, Viactiv Krankenkasse

Handy-/Elektronikversicherungen: Friendsurance, Hepster, Schutzbrief24

Private Krankenversicherer: Debeka, Hanse-Merkur, SDK

Rechtsschutzversicherungen (Spezialisten): Advocard, DMB Rechtsschutz, Örag Rechtsschutz

Reiseversicherungen: Berlin Direkt Versicherung, Envivas Krankenversicherung, URV - Union Reiseversicherung

Rentenversicherungen: Alte Leipziger, Europa, Volkswohl Bund

Tierversicherungen: Balunos, Panda, Uelzener

Versicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, HUK-Coburg

Versicherungsmakler: GGW Gossler Gobert & Wolters, Hoesch & Partner, Pantaenius Versicherungsmakler

Beruf

Arbeitskleidung (Hersteller): Engelbert Strauss, Uvex, Würth Modyf

Business-Software (Anbieter): Salesforce, SAP

Personaldienstleister: Hays, Manpowergroup, Office People Personalmanagement

Telefonanlagen (Business): Auerswald, Pascom

Textil-Mietservice: CWS, Dressline, Elis

Dienstleister

Bestattungsunternehmen überregional: Friedwald, November, Ruhe Direkt

Catering-Unternehmen: Aramark, Compass Group, Wisag Catering

Online-Druckereien: Cewe.de, Vistaprint, Wir-machen-Druck.de

Paketdienste: DHL, UPS

Technik

Antivirus-Software: Avira, Eset, G Data

Cloud-Anbieter: Ionos Cloud, Luckycloud, SecureCloud (ehemals Your Secure Cloud)

Computer-Hersteller: Acer, HP, Medion

Drohnen/Quadrocopter: DJI, Jamara, Revell

Grüne E-Mail-/Hosting-Anbieter: Posteo, Tuta

Internetanbieter regional: Komro, Osnatel, Wilhelm.Tel

Internetanbieter überregional: 1&1, Congstar, Easybell

Mobilfunkanbieter: Aldi Talk, Congstar, WinSIM

Premium-TV-Anbieter: O2 TV, Joyn/Joyn Plus+, Waipu.tv

Smartphone-Werkstätten: Media Markt, Repedia, Samsung Reparaturservice

Unterhaltungselektronik: Panasonic, Philips, Sony

Haus & Wohnen

Betten & Matratzen: Hn8 Schlafsysteme, MFO Matratzen, Schlaraffia

Energieberatung: 20Grad.Haus, 42Watt (Enovato), Enter (Baupal)

Gasanbieter regional: ESB Energie Südbayern, Hamburger Energiewerke, Stadtwerke Duisburg

Gasanbieter überregional: 123energie, Immergrün Energie, Octopus Energy

Selfstorage-Center: First Elephant, Lagerbox, My Place

Stromanbieter regional: Berliner Stadtwerke, ESB Energie Südbayern, N-Ergie

Stromanbieter überregional: 123energie, Eprimo, Yello Strom

Umzugsunternehmen: Confern, Dachser & Kolb, Zapf Umzüge

Reise & Mobilität

Autohändler: Ahg, Glinicke, Rosier

Autovermieter: Enterprise Rent-A-Car, Hertz, Sixt

Autowaschanlagen: Clean Car, Kärcher Clean Park, Mr. Wash

EU-Neuwagen-Anbieter: Autochampion24, Autohaus Raab und Miske (Top-Autowelt.de), EU Neuwagen Knott (Auto-per-Mausklick.de)

Fahrräder (Hersteller): Bergamont, Diamant, Pegasus

Kinder-Fahrräder (Hersteller): Bachtenkirch, Kubikes, Puky

Hotelketten (gehobener Standard): Best Western Hotels & Resorts, Leonardo Hotels, Mercure

Individualreisen (Veranstalter): Boomerang, Tourlane, Zeit Reisen

Kfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Ford, Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt Skoda

Kfz-Werkstätten (freie): Bosch Car Service, Pitstop, Vergölst

Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): A-Rosa, Nicko Cruises, Phoenix Flussreisen

Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hurtigruten, TUI Cruises

Tankstellenshops: Agip (EniStation), HEM, Jet

Volunteering-Organisationen: AIFS Educational Travel, Travelworks, Wayers

Freizeit & Familie

Baby-/Kleinkindausstatter: Baby1one (Babyone.de), Babymarkt.de, Baby-Walz

EMS-Studios: Bodystreet, Terra Sports

Fitness-Studios: A.I. Fitness, FitX, Kieser Training

Non-Food-Discounter: Action, Thomas Philipps, Woolworth

Restaurantketten: Asiagourmet, Food Brother, L´Osteria

