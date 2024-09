DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Gesundheits-Award 2024

Auszeichnung der beliebtesten Gesundheitsanbieter in 69 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Für viele Menschen spielt die eigene Gesundheit eine immer größere Rolle. Doch welche Gesundheitsanbieter haben das höchste Ansehen bei den Kundinnen und Kunden? Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv prämieren im Rahmen des Branchenevents "Big Bang KI Festival" die beliebtesten Unternehmen mit dem "Deutschen Gesundheits-Award". Grundlage dieser Auszeichnung ist das Votum von über 45.000 Befragten. Die feierliche Preisverleihung findet heute in Berlin statt und wird von Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen, eröffnet. Die Auszeichnungen übergibt Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 14.09.2024, 10:30 Uhr).

Die Preisträger in 69 Kategorien kommen etwa aus den Bereichen Kliniken und Pflegedienste, Sanitätshäuser, Apotheken und Hersteller von Gesundheitsprodukten sowie Barrierefreiheit, Ernährung und Mentale Gesundheit. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Gesundheitsanbietern zeigt sich vor allem im Angebot. Der Gesundheitssektor schneidet insgesamt mit guten bis sehr guten Resultaten ab."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der von ntv mitinitiierte Deutsche Gesundheits-Award schafft mehr Transparenz im Gesundheitsbereich. Die Ergebnisse sind sowohl nützlich als auch verbraucherorientiert und erfüllen somit wesentliche Kriterien unserer Berichterstattung."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 553 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 501 Anbieter mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 45.462 Kundenstimmen ein.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2024"

(alphabetische Sortierung)

Ärzte & Kliniken

Arzt- & Praxissoftware - Anbieter: CGM Compugroup Medical, Medatixx, Red Medical Systems

Ärzte- & Kliniksuche - Portale: AOK Gesundheitsnavigator, Barmer Arzt- und Kliniksuche, TK-Ärzteführer

Augenlaserkliniken: Care Vision, Euro Eyes

Check-up-Zentren: Directclinics, ias Gruppe, Prevent.On

Dental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren: Medeco, Welldent, Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ

Medizinische Abrechnungsstellen: Büdingen Med, DGPAR - Deutsche Gesellschaft für privatärztliche Abrechnung, Die PVS

Medizinisches Fachwissen - Portale & Apps: Deutsches Gesundheitsportal, Medical Tribune, Meditorium

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen: Paul, Saatmann, Simplifyu

Rehakliniken: Asklepios, Deutsche Rentenversicherung Bund, Rehakliniken ZAR

Tierarzt-Praxen digital: Doktor Fressnapf, Dr. Sam

Tierarzt-Praxen mobil: Medivet, Mobiler Tiernotdienst 24, Tierarzt auf Rädern

Zahnmedizinische Abrechnungsstellen: ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern, BFS Health Finance, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum

Barrierefreiheit & Ergonomie

Barrierefreie Badgestaltung: BSD - Best Solution for Disabled, Drive Medical, Senior Bad

Ergonomische Büromöbel - Marken: Ergotopia, Liftor, Wagner

Ergonomische Büromöbel - Online-Shops: Büro-Direkt24, Chairgo, Ergonomisches.de

Massagegeräte: Donnerberg, Munich Spring, Renpho

Massagesessel: Alpha Techno, Casada, Welcon

Mobilitätshilfen: Dietz Rehab, Invacare, Prima Aktiv

Sanitätshäuser - Filialisten: Alippi, OTB, Seeger

Sanitätshäuser - Online-Shops: Careshop, Rehaland.com, Vitego

Coaching & Mentale Gesundheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Die Gesundheitsmanager, Fitbase Institut für Online Prävention, ias Gruppe

Mentale Gesundheit - Digitale Anbieter: Ein guter Plan, Mentalis, Minddoc

Online-Fitness Mutter & Baby: Laufmamalauf, Mamaworkout

Raucherentwöhnungskurse - Anbieter: Allen Carr´s Easyway, Nichtraucher Helden

Schwangerschaft - Portale & Apps: AOK Schwanger - Gesund Leben, Babelli, Elevit

Wellness- & Gesundheitsreisen - Portale: Fitundvitalreisen, Relax Guide, Verwoehnwochenende.de

Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter: Fit Reisen, Gesundheitreisen.de, Wainando Travel

Yoga & Meditation - Digitale Anbieter: Yoga easy, Yoga me home, Yogabasics

Ernährung & Nahrungsergänzung

Ernährungsportale: Eat Smarter, VidaVida, WW Weight Watchers

Glutenfreie Lebensmittel - Marken: Gefro, Hammermühle, Schnitzer

Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken: Biogena, Doppelherz, Sunday Natural

Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops: Medicom, Nu3, Vitaminversand24.com

Superfood-Marken - Online-Shops: Fairnatural, Kernenergie, Raab Vitalfood

Gesundheitsprodukte

Atem- & Schlaftherapie-Produkte: Cegla Medizintechnik, Löwenstein Medical

Digitale Herzzentren & mobiles EKG: Beurer, Newgen Medicals, Withings

Erste-Hilfe-Ausstattung: Erstehilfeshop.de, Holthaus Medical, Wero

Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops: Medisana, Orbisana, Walzvital

Hausnotrufsysteme: Panion, Patronus, Vitakt Hausnotruf

Home-Schallwellentherapie: Novafon

Home-Ultraschall Gesundheit/Vorsorge: Angelsounds

Home-Ultraschall Kosmetik/Vitalisierung: Rex-Kara, WM Beautysystems (Liftmee)

Hörakustiker: Amplifon, Auric Hörcenter, Geers

Infrarotkabinen & -duschen: Armstark, Artsauna, Dewello

Kontaktlinsen - Hersteller: Bausch + Lomb, Wöhlk Contactlinsen

Medizintechnik - Hersteller: Geratherm, L&R (Lohmann & Rauscher), Medtronic

Medizintechnik - Online-Shops: KS Medizintechnik, Medplus24.de, Praxisdienst.de

Messgeräte Blutdruck & Puls - Marken & Apps: Beurer, Braun Healthcare, Pulox

Mikrobiom-Analyse-Kits: Dr. med. Ralf Kirkamm, Labor Dr. Brunner

Orthopädische Schuheinlagen: Foot power, IOS Innovative Orthopädie Systeme, Scholl

Patienten-Apps: Mika Krebs Therapie Assistent, Novego Relax Virtual Reality, Somnio

Physiotherapie-Bedarf - Online-Shops: Pino, Protasio, Therapiebedarf24.de

Rehaprodukte - Online-Shops: Kaphingst, Rehashop.de, Walzvital

Schnarch-/Knirscherschienen - Online-Shops: Bruxane, Schlaf-Laden, Schnarchladen.de

Zykluscomputer/-tracker: Clearblue, Clue, Ovula Ring

Pflege

Ambulante Pflegedienste: Elbstern, Home Instead, Vivianum

Pflegebetten - Hersteller: Mühle Pflegebetten, Savi, Völker

Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale: AOK Pflege-Navigator, BKK Pflegefinder, Vdek Pflegelotse

Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung: Hausengel, Pflegeagentur 24, Verbund Pflegehilfe

Pharmazie, Kosmetik & Hygiene

Apothekenkooperationen: Easy Apotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine Apotheke

Fußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops: Beautek, Porta Kosmetik

Hygienewäsche - Marken: Mylily, Ooia, The Female Company

Medizinische Beratung - Portale: Gesundheitsinformation.de, Netdoktor, Onmeda

Medizinische Hautpflege - Marken: Bepanthol, Cerave, Sebamed

Naturkosmetik - Marken: Khadi, Lavera, Weleda

Online-Apotheken: Apodiscounter.de, Medikamente-per-Klick.de, Medpex

OTC-Arzneimittel - Hersteller: Hexal, Ratiopharm, Stada

Pflanzliche Arzneimittel - Hersteller: Dr. Loges, Dr. Theiss, Heel

Zahnpflegeprodukte - Online-Shops: Saubere Zaehne, Zahnputzladen

Sonderkategorie

Start-ups: HKK Bionics, Incontalert, Virtuelles Krankenhaus NRW

