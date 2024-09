ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das große Debakel am zurückliegenden Wochenende kam mit Ansage. Die Ampel-Parteien stürzten bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen ins Bodenlose. Die Folge im Bund: Durchhalteparolen bei der SPD, Entsetzen bei den Grünen und Ausstiegsforderungen bei der FDP. Die Kanzlerpartei stellte noch am Wahlsonntag bei Rente, Mieten und Bürgergeld Einigungen mit mehr sozialer Handschrift in Aussicht – vorstellen kann sich das gerade niemand mehr. "Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?" lautet am Donnerstag, 5. September 2024, 22.25 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF – in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause.

Über welche Hürden müssen die Parteien im Bund und in den Ländern nun springen? Welche Tabus werden gebrochen? Werden die Wahlen und die Koalitionsverhandlungen im Osten zum bitteren Vorspiel für die Bundestagwahl? Hält die Ampel bis dahin überhaupt durch? Oder ist nach der Wahl in Brandenburg Schluss mit der selbsternannten "Fortschrittskoalition"?

Bei Maybrit Illner diskutieren die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, CDU-Ostwahlkämpfer Wolfgang Bosbach, BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali sowie Juli Zeh, Schriftstellerin und Richterin am Verfassungsgericht Land Brandenburg.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell