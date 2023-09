KORREKTUR: Betreuungsquote der unter Dreijährigen steigt zum 1. März 2023 auf 36,4 %

WIESBADEN (ots) - * 2,1 % mehr Kinder unter drei Jahren in Tagesbetreuung als im Vorjahr * Erstmals mehr als 60 000 Kindertageseinrichtungen in Deutschland * Zahl der Tageseltern sinkt im dritten Jahr in Folge Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum 1. März 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 17 900 auf insgesamt 856 600 Kinder gestiegen. ...

