Dierfeld ist mit 9 Einwohnerinnen und Einwohnern die kleinste Gemeinde Deutschlands

WIESBADEN (ots)

Die kleinste Gemeinde Deutschlands war zum Jahresende 2022 - wie schon im Vorjahr - das rheinland-pfälzische Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Vulkaneifel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte die Gemeinde insgesamt 9 Einwohnerinnen und Einwohner - 7 Männer und 2 Frauen. Bei einer Fläche von 1,55 Quadratkilometern betrug die Bevölkerungsdichte von Dierfeld somit weniger als 6 Personen je Quadratkilometer.

Die zweitkleinste Gemeinde war zum Jahresende 2022 wie im Vorjahr Wiedenborstel im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein mit 10 Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Person mehr lebte jeweils in den Gemeinden Gröde auf der gleichnamigen Hallig im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein sowie Herbstmühle im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.

Berlin nach wie vor die bevölkerungsreichste, München die am dichtesten besiedelte Gemeinde

Die bevölkerungsreichste Gemeinde war zum Jahresende 2022 wie im Jahr zuvor die Bundeshauptstadt Berlin mit 3 755 251 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die zweitgrößte Gemeinde bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Hansestadt Hamburg mit 1 892 122 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Auch die Gemeinde mit der höchsten Bevölkerungsdichte Deutschlands hat sich 2022 nicht geändert: Mit 4 868 Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer lag München wie im Vorjahr auf Platz 1, gefolgt von der Gemeinde Ottobrunn im Münchner Umland mit 4 289 Einwohnerinnen und Einwohnern je Quadratkilometer.

Methodischer Hinweis:

Die Daten basieren auf dem Gebietsstand am 31.12.2022.

