Wer einen individuellen wertigen Urlaub außerhalb der üblichen Routen und besondere Reiseerlebnisse sucht, der findet bei Meiers Weltreisen seit über 40 Jahren die spannendsten Urlaubsangebote weltweit. Der Fernreisespezialist steht für exklusive, hochwertige Reisen mit dem gewissen Etwas und bietet zum kommenden Sommer neben dem bisher größten Hotelangebot weltweit zusätzlich zahlreiche Selbstfahrertouren mit dem Auto oder mit dem Camper sowie einmalige Rundreisen, bei denen erfahrene Reiseleiter authentischen und persönliche Einblicke in das Reiseziel geben.

Neu und exklusiv bei Meiers Weltreisen buchbar ist zum kommenden Sommer beispielsweise in Israel die Rundreise "Israels Schätze - Natur und Kultur". Bei dieser Tour erleben die Gäste in einer kleinen Gruppe mit maximal sechs Teilnehmern u.a. die klassischen Sehenswürdigkeiten in Jerusalem und Tel Aviv, verbringen aber zum Beispiel auch eine Nacht in der Wüste Negev im Desert Iris Hotel Jerocham. Im Forschungszentrum R&D Center Ramat Negev erhalten sie interessante Informationen zur Optimierung der Landwirtschaft in Wüstenregionen und nehmen an einer Weinverkostung teil.

Besonders originell erkunden Reisende die Insel Bali mit der viertägigen Tour "Abenteuer im VW-Kübelwagen". Mit einem deutschsprachigen und lokalen Reiseleiter geht die Fahrt mit Cabrio-Feeling durch die Bergwelt und entlang der Küsten der Insel. Sollte das Wetter doch einmal nicht mitspielen, kann das Verdeck des Wagens geschlossen werden. Die Tour startet jede Woche bereits ab zwei Personen und ist auch als Privatreise exklusiv bei Meiers Weltreisen buchbar.

Actionreich geht es in Thailand auf der Gruppenreise "Nordthailand aktiv" zu. Insgesamt fünf Tage erkunden die Gäste in einer kleinen Gruppe mit maximal 14 Reisenden den Norden des Landes und erleben Thailand dabei hautnah. Auf dem Programm steht u.a. Mountain-Biking im Tal des Mae Taeng Flusses, eine abenteuerliche Rafting-Fahrt auf dem Taeng Fluss sowie eine gemütlichere Floßfahrt auf ebendiesem. Eine zweitägige Trekkingtour führt durch Bambuswälder bis zu einem Dorf des Karen Bergvolkes. Hier wird in einer einfachen Unterkunft übernachtet.

Um die pulsierende Hauptstadt Thailands intensiv zu erleben, eignet sich die 5-tägige Kurzreise "Highlights um Bangkok". Ob Impressionen von Food-Märkten zu Land und zu Wasser, ein Besuch der antiken Pagoden am Wat Phra Sri Sanpetch in Ayutthaya oder eine Fahrt mit dem Longtailboot zur königlichen Sommerresidenz Bang Pa-In - die Tour bietet in kurzer Zeit einen sehr guten Einblick in die thailändische Kultur und die Sehenswürdigkeiten rund um Bangkok. Die Standortreise kann auch als Privatreisen gebucht werden und findet täglich statt.

Wer in seinem Thailand-Urlaub mehr als nur einen Strand erleben möchte, entscheidet sich am besten für die Rundreise "Koh Samuis Inselwelten". Die Gäste entdecken auf ihrer Tour gleich drei Inseln und übernachten für jeweils zwei Nächte auf Ko Samui, Koh Tao und Koh Phangan. Alle drei Inseln liegen im Golf von Siam und sind auch ein ideales Sommerziel. Koh Samui besticht durch lange palmengesäumte Sandstrände, die zum Sonnenbaden und Erholen einladen. Koh Tao, die "Schildkröteninsel", gilt als die kleinste der Inseln im Samui-Archipel und ist aufgrund der vielfältigen Unterwasserwelt ein beliebtestes Tauch- und Schnorchelgebiet. Mit ihrer üppigen Vegetation, einer prächtigen Unterwasserwelt und malerischen Sandstränden begeistert die Insel Koh Phangan die Reisenden. Die Tour endet in Koh Samui wahlweise mit dem Rückflug nach Deutschland oder dem Beginn eines individuellen Anschluss-Aufenthaltes - dieser ist ebenfalls bei Meiers Weltreisen buchbar.

Im südlichen Afrika bietet Meiers Weltreisen exklusiv die Flug-Safari "Im Herzen Afrikas" an, bei der die Gäste in einer kleinen Gruppe die Länder Simbabwe, Sambia und Botswana bereisen. Hier erleben die Urlauber u.a. die beeindruckenden Victoria-Wasserfälle mit dem breitesten durchgehenden Wassersturz der Erde und einer Tiefe von 108 Metern, erkunden das Okavango-Delta per Kanu und gehen im Moremi Game Reserve auf Pirsch. Neben den Naturerlebnissen sind bei dieser Safari einmalige Unterkünfte eingeplant. So übernachten die Gäste u.a. in der Chobe Game Lodge. Diese ökologisch ausgerichtete Lodge ist die einzige, die mitten im Chobe Nationalpark direkt am Chobe River liegt. Unvergessliche Wildnis-Erlebnisse sind hier garantiert.

Preisbeispiele:

Israel, Gruppenreise "Israels Schätze - Natur und Kultur", 7 Nächte im DZ (Mitteklasse, gehobene Mittelklasse), Frühstück sowie 1 x Abendessen, Rundreise lt. Programm, z.B. am 17.02.2023, pro Person ab 2.309 EUR.

Indonesien, Bali, "Abendteuer im VW-Kübelwagen", 3 Nächte im DZ (Mittelklasse, gehobene Mittelklasse), Halbpension, Rundreise lt. Programm, z.B. am 27.06.2023, pro Person ab 629 EUR.

Asien, Thailand, Aktivreise "Nordthailand aktiv", 4 Nächte im DZ (3 x Mitteklasse, 1 x Gemeinschaftsraum), Halbpension, Raftingfahrten und Ausflüge lt. Programm, bis 31.10.2023 buchbar, pro Person 399 EUR.

Asien, Thailand, Kurz-Rundreise "Highlights um Bangkok", 4 Nächte im DZ (Mittelklasse), Frühstück und 2 x Mittagessen, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 12.06.2023 ab Frankfurt, pro Person ab 1.239 EUR.

Afrika, Botswana, Safari "Botswana - im Herzen Afrikas", 8 Nächte im DZ (Mittelklasse, gehobene Mittelklasse), Frühstück sowie 6 x Mittag- und Abendessen, Safari und Inlandsflüge lt. Programm, z.B. am 03.05.2023, pro Person ab 5.329 EUR.

Hintergrund

Meiers Weltreisen ist in Deutschland und Österreich seit über 30 Jahren der Spezialist für alles Ferne. Der Fernreiseveranstalter steht für einen hohen Qualitätsstandard zu bestmöglichen Preisen. Klassische Urlaubsziele werden ergänzt durch Reisen in touristisch weniger bekannte Regionen. Meiers Weltreisen ist Teil der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter www.meiers-weltreisen.de.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com

