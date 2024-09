UEFA Nations League: Deutschland – Ungarn live im ZDF

ZDF

Erstes Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der Heim-EM und nach den Rücktritten von Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Manuel Neuer und Thomas Müller: Am Samstag, 7. September 2024, startet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die neue Saison der UEFA Nations League. Zum Auftakt trifft die DFB-Elf in Düsseldorf auf Ungarn – live zu sehen im ZDF und online auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek.

Vor knapp drei Monaten gewann Deutschland bei der Heim-EM das Gruppenspiel gegen Ungarn mit 2:0. Doch nach den Rücktritten des erfahrenen Spieler-Quartetts steht nun ein Umbruch im Team an, den unter anderem Neu-Kapitän Joshua Kimmich mitgestalten wird. Erste Gelegenheit dazu bietet der kommende Samstag. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr zu "sportstudio live" aus Düsseldorf. Bei ihr als Expertin und Experte sind dann Friederike Kromp und Christoph Kramer. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr ist Kommentator Oliver Schmidt am Mikrofon.

Nach der Live-Partie sind weitere Partien aus der ersten Runde der UEFA Nations League in der Zusammenfassung zu sehen, unter anderem die andere Partie aus der "deutschen" Gruppe A3 zwischen Niederlande und Bosnien-Herzegowina sowie das Spiel Irland – England aus der Gruppe B2.

In der vierten Auflage der UEFA Nations League spielt das DFB-Team in einer A-Gruppe mit Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Nach dem Auftakt gegen Ungarn folgt drei Tage später der Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam. Das Rückspiel Deutschland – Niederlande am Montag, 14. Oktober 2024, 20.45 Uhr, ist live im ZDF zu sehen. Und auch das Rückspiel Ungarn – Deutschland überträgt das ZDF – am Dienstag, 19. November 2024, ab 20.15 Uhr. Wenn das deutsche Team nach den sechs Gruppenspielen auf Tabellenplatz 1 oder 2 steht, ist es für das Viertelfinale im März 2025 qualifiziert.

Zehnter Wettkampftag der Paralympics live im ZDF

Vor und nach dem Nations-League-Fußball sind bei "sportstudio live" am Samstag, 7. September 2024, die Paralympics präsent. Vom zehnten Wettkampftag überträgt das ZDF von 11.10 bis 15.10 Uhr sowie von 23.30 bis 0.30 Uhr. Online auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sind die paralympischen Wettbewerbe zudem in bis zu vier parallelen Livestreams zu sehen.

