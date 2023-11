ZDF

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 17. Dezember 2023, 8.35 Uhr 1, 2 oder 3 Elton lässt's krachen Quizzen & Wissen mit Elton Bei Elton geht es diesmal um Explosionen. Und deshalb hat er gemeinsam mit Tommy Scheel echte Kracher in petto. Essig, Backpulver, und wen wundert's: Weihnachtsbäume können explodieren. Reporterkind Laura war beim König der Knalleffekte zu Gast: bei "Checkpoint"-Moderator Tommy Scheel. Bei den Dreharbeiten hat sie gelernt, wie man durch filmische Spezialeffekte Explosionen noch eindrucksvoller gestalten kann. Aber bitte nicht nachmachen! Im Studio zeigt Tommy Scheel Elton, was man Explosives mit Milchpulver machen kann und wie man einen Staubsauger zur Kanone umfunktioniert. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die von Tommy und Elton hergestellte Elefantenzahnpasta. Auf tolle Experimente können sich die Rateteams aus Neubiberg/Deutschland, Wien/Österreich und Brüssel/Belgien freuen. Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende. Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet – Quiz mit Quatsch".

