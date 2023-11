ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/23

Woche 47/23 Fr., 24.11. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Feuerpause in Nahost Moderation: Antje Pieper 19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25) 20.25 Neue Folgen (VPS 20.15) Die Chefin 21.25 SOKO Leipzig (VPS 21.15) 22.10 heute journal (VPS 22.00) 22.40 heute-show (VPS 22.30) 23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00) 23.40 13 Fragen (VPS 23.29) 0.25 heute journal update (VPS 0.15) 0.40 XY gelöst (VPS 0.30) 1.25 Terra X History (VPS 1.15) Napoleon Bonaparte - Der Mensch hinter dem Mythos 2.10 Terra X (VPS 2.00) Venezuelas Tafelberge - Expedition ins Haus der Götter 2.55 Die Deutschen II (VPS 2.45) 3.40 Better Call Saul (VPS 3.30) 4.25 Better Call Saul (VPS 4.15) 5.10- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 Woche 48/23 Do., 30.11. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 auslandsjournal - die doku: Renn um dein Leben (VPS 0.44/HD/UT) Die Überlebenden der Hamas-Attacke auf Israel Israel/Deutschland 2023 1.15 Terra X (HD/UT) Spione im Tierreich Familienbande Film von John Downer (Erstsendung 29.8.2021) Deutschland 2021 2.00 Weihnachten im Morgenland (VPS 1.30) 3.30 Kückückskind (VPS 3.00) 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 (Die Wiederholung "Hotel Mondial" und "zdf.formstark" entfallen.) Fr., 1.12. Bitte Programmänderung ab 1.20 Uhr beachten: 1.20 sportstudio reportage (VPS 1.19/HD/UT) Born for this - Mehr als Fußball Episode 2 Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger Deutschland 2023 2.20 sportstudio reportage (HD/UT) Born for this - Mehr als Fußball Episode 3 Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger Deutschland 2023 3.20 Die Känguru-Chroniken (VPS 3.35) 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 ("Terra X History: Speis und Trank in Ost und West", "Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick" sowie "Terra X: Die Schiffbrüchigen" entfallen.) Woche 49/23 Sa., 2.12. Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 sportstudio reportage (VPS 0.29/HD/UT) Born for this - Mehr als Fußball Episode 4 Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger Deutschland 2023 1.45 heute-show (VPS 0.30) 2.15 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Get Out - Rette deine Haut 3.50 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Schwarzer Tod (von 10.25 Uhr) Franzi Jung Rhea Harder Hans Moor Bruno F. Apitz Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Martin Berger Peer Jäger Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere Buch: Jochim Scherf Regie: Oren Schmuckler Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2011 4.35 Deutschland von oben (VPS 4.30) 4.40- Paddington 6.05 ("Loving" entfällt.)

